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中国财经 | 2013年 8月 22日 星期四 09:29 BJT

彭纯出任中国交通银行行长

路透香港8月21日 - 中国第五大商业银行--交通银行3288.HK(601328.SS)称，该行聘任彭纯出任新行长，牛锡明因工作调整原因辞去行长职务。

交通银行在周三提交证交所的文件中说明了上述人事变动。

交通银行周三公布今年上半年净利增长12%，为四年来同期最低增幅。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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