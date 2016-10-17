中国去年全国养老金个人账户空账逾4万亿 空账率超九成--人社部

路透北京10月17日 - 中国人社部近日发布《中国社会保险发展年度报告2015》显示，全国养老金个人账户空账规模不断增长，空账率已超九成。2015年全国个人账户空账规模已经超过4万亿元人民币，与此同时，个人账户基金从2014年的5,001亿元下降到3,274亿元，账户里实实在在的资金还不到十分之一。

央广网周日晚间报导称，截至目前，无论是养老金社会统筹部分，还是个人账户部分，各地仍可以保障正常发放。也就是说，虽然个人账户空账持续扩大，但退休职工领取的养老金数额依然可以与记账额度实现对应。

“不过，这毕竟不是长久之计。一旦统筹部分的养老金支付出现收不抵支，个人账户金额的领取，也可能随之出现风险，”报导称，从上世纪90年代至今，中国养老保险制度已经运行了近20年。伴随着保险覆盖人群扩展和国情变化，当年制定的制度，也出现了一些需要调整的问题。

至于高达4万亿的养老保险个人账户“空账”原因，包括个人账户资金提前用于当期支付，以及政策上允许借支，但需偿还利息等多方面原因所致。

报导援引清华大学就业与社会保障研究中心主任杨燕绥分析解读称，中国在1997年全面推开城镇企业职工养老保险制度改革的时候，选择了社会统筹和个人账户相结合的制度模式。但是在1998年推开这个制度的时候，中国进行了国营企业的改革，所以几千万国企的富余职工他们就提前退休了，当时平均年龄只有40多岁，可能这些退休职工其实是没有任何个人账户积累的。

从1998年以后开始给他们发放基本养老金，其实是在用1998年以后参保缴费人的钱，也就是说1998年实行养老保险制度以后，企业职工个人账户缴费基本上都被用于发放了。

此外，为解决养老金个人个人账户空账问题，早在2001年，中央就已经开始试点坐实个人账户，试点省份从辽宁等东北三省扩大到上海等13个省份。

截止到2014年，坐实个人账户资金规模一直呈上升趋势，却在2015年首次出现下降。已经做实的账户资金，为何又出现近2,000亿的萎缩？ 究其原因，一方面，2008年后，参加试点的省份并没有进一步扩展；另一方面，2012年两会，时任人力资源和社会保障部副部长胡晓义在回答记者提问时，提到了辽宁省借支养老保险个人账户的政策情况。

“辽宁省作为一个省级的行政区，在计划经济时期，聚集了大量的城镇人口，现在也是老龄化程度最高的省份之一。所以既要做实养老保险个人账户，又要保证现在的当期发放，在资金平衡上产生了一定的矛盾。因此国务院同意辽宁省政府的这样一个安排，就是向个人账户中借支，但是这种借支是要偿还利息的。”胡晓义称。

为此专家建议，未来养老金改革必须明确政府与个人的责任划分，也必须尽快明确个人账户的概念定位。

杨燕绥认为，“按中国目前的政策看，职工个人账户的概念确实很混沌，谁是税、是费还是自我储蓄，现在说不清。你要是税的话，那由财政来支配，不可能有个人账户，也不可能去投资，也不可能去继承。但要是社会保险费它也不需要进入个人账户，一般没有节余的时候也不投资也不继承，但是如果个人储蓄那就一定要计入个人账户，一定要投资，而且一定是可以继承的。所以这是在法律上必须澄清的问题。”

“我个人建议职工缴费8%分两部分，4%进入中央统筹基础养老金，剩下4%要计到职业年金个人账户里，实账运营不许挪用。”杨燕绥称。

据统计，2015年中国60岁以上人口数量达到2.2亿，占总人口比重超过16%；预计2025年这一数字将突破3亿。（完）