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中国财经 | 2017年 5月 10日 星期三 09:04 BJT

中国多渠道扩大社会保障基金规模 有效应对人口老龄化挑战--副总理

路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。

新华援引他在全国社会保障基金理事会第六届理事大会第一次会议上称，要着力提高全国社会保障基金运营管理水平，有效防控风险隐患，健全完善法律法规。

中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民今年年初表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。

中国全国社会保障基金理事会披露的2015年年度报告显示，2015年末，基金权益总额为17,966.51亿元人民币，包括全国社保基金权益15,083.42亿元、个人账户基金权益1,149.65亿元、广东委托资金权益1,196.49亿元、山东委托资金权益536.95亿元。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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