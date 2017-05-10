中国多渠道扩大社会保障基金规模 有效应对人口老龄化挑战--副总理

中国服务业创新发展大纲发布 2025年服务业增加值占GDP比重提至60%
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
新华援引他在全国社会保障基金理事会第六届理事大会第一次会议上称，要着力提高全国社会保障基金运营管理水平，有效防控风险隐患，健全完善法律法规。
中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民今年年初表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
中国全国社会保障基金理事会披露的2015年年度报告显示，2015年末，基金权益总额为17,966.51亿元人民币，包括全国社保基金权益15,083.42亿元、个人账户基金权益1,149.65亿元、广东委托资金权益1,196.49亿元、山东委托资金权益536.95亿元。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
路透北京6月21日 - 中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，盘中一度刷新月内新低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，因为年中刚需购汇盘较多；不时有大行提供美元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，料人民币汇价将继续走弱，但空间有限。