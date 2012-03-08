养老金入市引而未发 中国如何避免“又老又穷”？

* 养老金入市年内无望

* 搁浅背後更显慎重与复杂

* 框架完善後将渐次推进

* 投资有道方能避免又老又穷

采写 路透北京中文组 撰写 毕晓雯

路透北京3月8日电---超过60岁的中国老年人口将在2015年达到2.21亿,约占中国总人口的16%,并超过英、法、德三国总人口."老有所养"将是中国政府未来面临的长期问题之一,如何让至今还躺在银行睡觉的养老金保值、增值,实属刻不容缓.

但曾经就差国务院审批通过的养老金"入市"方案,目前来看不得不暂时搁浅.背後原因除"入市"制度框架形成不易外,社保制度本身的设计缺陷,也是导致这一方案在本届政府任期内难以落实的原因之一.

业内专家认为,鉴於上述原因,养老金的入市最终或以"散"而"慢"的形式,渐次推进.而在风险管理原则基础上,借鉴社保基金经验,以投资多样性来实现养老金的保值增值大有希望.

在中国人保部长尹蔚民在两会上的讲话後,中国证券市场的情绪从热盼跌回失望.他表示,目前养老金入市方向明确,但具体投资运营办法还在论证,将广泛地听取意见,适时提出建议方案.

"这一问题会以渐进方式推进,并且需要统筹考虑整个养老金制度框架."中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松透露.

他指出,短期来看,养老金入市涉及到地方资金管理权限的重新调整,同时也与养老金统筹层次低,个人账户欠账等问题纠缠在一起."长期来看肯定是要搞的,……可能会是分头慢慢来."

此波养老金"入市"讨论高潮迭起,中国证监会主席郭树清与全国社保基金理事长戴相龙无疑是背後最大的推手.去年末,郭树清表示希望证券市场能获得长期稳定资金的源源不断流入,戴相龙则以骄人的社保基金操作业绩做支撑,期待掌管更大的资金.

中国社保体系建设起步晚,底子薄,同时伴随着人口老龄化的必然趋势,业界都在担心是否会陷入"又老又穷"的一天.现在来看,形式并不乐观.

数据显示,截至2010年底,中国地方管理的基本养老保险基金结存1.5万亿(兆)元人民币,目前这笔钱只能存银行或买国债,10年来年均投资收益率不到2%,低於年均通货膨胀率.

**框架复杂**

若进一步分析当前养老金的收支状况,目前国家的企业职工养老金结余1.9万亿元,去年养老金收入大约为1.3万亿,支出约1.2万亿,略有结余.但结余却是建立在财政补贴的基础上.尹蔚民透露,去年财政对职工养老金的补助大约为1,800多亿,如果扣除财政补助,有13个省是有缺口的.

而巨额财政补贴的存在,也让财政部的官员,在不同场合下表达了对养老金"入市"有所保留的意见.

此前,财政部社会保障司副司长余功斌就公开表示,近十年中国社保制度建设取得巨大成就的同时,也仍然存在一些"先天不足"和"人为失误".

其指出,具体到企业职工基本养老保险,一方面因制度转轨、老龄化等,统筹基金入不敷出,需要大量的财政补助;另一方面却要求做实个人账户并投入资本市场实行多元化投资,属於典型的"把米叫饥",城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险的个人账户也悬而未决,留下隐患.

根据现有制度设计,养老保险由统筹和个人帐户构成,企业和职工个人共同交钱.自2000年开始,国家并逐步要求做实个人帐户中的养老金.扣除财政补贴部份,可以说,能用於投资的仅仅是个人帐户中的留存.

"而且,地方社保账户并没有全国实现统筹,也就是相当於会出现很多个账户.至少目前看,就相当於有2,000多个机构投资者."中信建投策略师郑联盛表示,"各地情况又都不一样,的确是很难出台统一的入市框架."

尹蔚民也指出,无论怎样投资运营,都要保障当期的发放,保障基金的安全.社会上专家、老百姓对这个问题分歧很大,还要广泛地听取意见,认真地研究论证,"我们也会适时地提出我们的建议方案."他称.

巴曙松也指出,短期内难以推出的另一个原因,就是现有相关制度和法规限制养老金入市,这都使得这一问题需要以渐进方式推进,并且需要统筹考虑整个养老金制度框架.

"投资有道"

但长期来看,养老金入市是必然的选择,否则,躺在银行里的养老金连跑赢CPI都做不到,更别说要应对老龄化来到後的庞大支出."别让我们又老又穷",成为老百姓共同的呼声.

以美国为例,以401K为代表的养老基金,不仅在美国资本市场上是最为稳定的资金来源,是市场价值投资和长期投资的重要支持力量,也为解决美国养老基金稳定发放,获得了稳定的回报.

在中国,此前一直希望担当养老金入市操盘手的全国社保基金,也以亮眼的回报做出典范.公开数据显示,截至2011年年底,社保基金成立11年来每年的平均投资收益率为8.5%.

"在风险管理原则基础上,加大投资的力度和多样性,是保障养老金保值增值的重要途径;当然宏观政策上也需要实行稳健审慎的货币政策以防通胀过高."郑联盛称.

好买基金分析师孙文迪则表示,养老金"入市"并不是指一定要入股市,做为风险偏好较低的资金,可以在股市、债券、PE等多领域投资,保证跑赢CPI至少不会是问题.

一家大型券商的基金分析师对养老资金入市的投资回报也相当看好.她称,"全国社保基金目前也就30%左右的权益资产,却贡献50%的收益,年均收益近9%.可以算是中国权益投资最厉害的机构了."

而戴相龙在两会期间也指出,养老金入市的意义在於投资运营,中国的整体经济形势是好的,中国资本市场是逐步完善的."虽然去年股市不理想,但社保基金的年均投资回报仍高於同期通胀率6个百分点."他称.

"我个人觉得,养老金入市是必需的……,买点债券,有个2-3个点的收益,跟CPI相当,至少比睡觉强."郑联盛表示.(完)

--审校 丁淑琴

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