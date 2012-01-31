中国养老金投资办法最快一季度发布 或有5,800亿资金入市--报载

路透上海1月31日电---中国证券时报周二报导称,相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布,入市比例很可能参照企业年金有关办法,即最高可达30%,据此推算,最多约有5,800亿元人民币资金可入市.

报导援引有关人士透露,相关部门已被要求尽快推出养老金投资运营办法,对於投资运营模式,决策层倾向於将部分养老金委托给全国社保基金理事会运营管理,其中一个重要原因在於,过去10年,全国社保基金理事会管理的社保基金取得年均增长9%左右的业绩.

除投资运营模式外,养老金入市比例也是社会关注的焦点.消息人士表示,养老金投资运营办法出台後,养老金入市比例极有可能参照企业年金的做法,即投资股票等权益类产品及股票基金、混合基金等的投资比例最高可达30%.

截至2011年底,全国五项社会保险基金累积结余已达2.86万亿元,其中基本养老保险基金结余1.92万亿元.这意味着,如果养老金获准入市,最高入市资金规模可达约5,800亿元.

证券时报记者并获悉,广东省将1,000亿元养老金委托社保基金理事会进行投资管理.公开资料显示,截至2011年年底,广东省养老金结余约3,000亿元.

中国人力资源与社会保障部本月曾通知,一些养老保险个人帐户做实的试点省份,经国务院批准,其部分个人帐户的积累资金由地方政府委托社保基金理事会投资运营.下一步,还将考虑开辟一些新的投资运营的渠道.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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