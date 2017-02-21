中国首批基本养老金权益类组合入市在即 规模约100亿元--报载

路透上海2月21日 - 市场高度关注的中国基本养老金入市一事成行在即。据上海证券报周二报道，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及权益价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元人民币。

相关人士推测，待受托资金划转到账，相关账户大概率将于本月底进入实质性运作阶段。在此之前，现金、债券两大组合的养老金入市进程也在推进中。由此，基本养老金四大类组合离全面开启市场化之旅，只差“临门一脚”。

继去年12月初首批基本养老保险基金证券投资管理机构名单公布后，全国社保基金理事会又于今年1月初启动组合招标程序，按照权益价值、指数增强、现金和债券四大方向对相关入围机构进行现场评议，以审核其产品管理资格。

报道称，近期，部分中标权益类组合的机构已开始启动开设账户的程序。某家中标基金公司相关人士透露，据其了解，本次设立的账户主要投入股市，分为权益价值和指数增强两大类，每类设四个组合，合计将划转资金100亿元。其表示，乐观估计该团队的账户本周就能实现资金划拨到位，从而进入实质性管理阶段。

“我们目前尚处开户阶段，预计本月底实现资金到位运作。”另一家已确认中标的基金公司内部人士则相对谨慎。据其了解，此番权益价值和指数增强两类各设五到六只组合，每只组合划拨资金约10亿元。 事实上，2月中旬人力资源和社会保障部副部长游钧就表示，目前已有包括北京、上海等七省份，共计3,600亿的基本养老金开始进行委托投资运营。（完）