中国养老型公募基金运作办法正征求意见 投资股票比例不超30%--报载

路透北京5月17日 - 中国基金报周三报导称，中国监管层近期就养老型公募基金的运作办法征求意见，以对接养老资金理财需求。办法设定养老型基金的股票投资比例上限，并要求养老型基金应采用成熟稳健的资产配置策略，控制基金下行风险。

报导称，《养老型公开募集证券投资基金指引（试行）》的初稿已下发到一些公募基金管理人手中，并开始征求意见，一些证监局要求基金管理人的相关意见要于5月18日前反馈。

意见稿称，养老型基金作为新的公募基金品种，应遵循平稳起步、规则明确、稳妥推进、控制风险的原则。其投资策略也较为固定，追求基金长期稳健增值。

“养老型基金是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资者长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。”意见稿称。

意见稿称，采用普通基金形式运作的养老型基金投资于股票的比例原则上不超过30%；采用基金中基金形式运作的养老型基金投资于股票、股票型基金和混合型基金的比例原则上不超过30%，中国证监会认可的养老型基金除外。

但在基金管理人做好相关风险提示、投资者适当性安排，并要求投资者通过书面方式签署风险揭示书，且基金采用封闭运作模式（封闭期不短于5年）的情况下，采用目标日期策略的养老型基金投资股票、股票型基金以及混合型基金的比例可不高于60%。

意见稿并规定，养老型基金的投资策略包括目标日期策略、目标风险策略、组合保险策略以及中国证监会认可的其他策略。其中，采用目标日期策略的基金应当随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加固定收益类资产的配置比例。

意见稿同时对养老型基金的管理人和基金经理门槛、基金运作、宣传和销售适当性作出了要求。（完）