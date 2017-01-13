四大领域组合招标程序启动 养老金最快有望春节前入市--报载

路透上海1月13日 - 中国上海证券报周五报导，全国社保基金理事会于今年1月初正式启动了组合招标程序，按照权益、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行现场评议以审核其产品管理资格。目前部分方向的组合招标已接近完成。

报导并援引业内人士指出，按照目前进度，最乐观的节奏是在春节前即可实现部分基本养老金证券投资管理账户的账户开立和资金拨付；基本养老金大部队的入市，预计要在春节以后。

“不是各家公司自己选择参加哪个方向的产品进行竞标，而是社保理事会按照一定条件，筛选出部分机构进入若干投资方向的产品评选，不同机构竞逐的投资方向不尽相同。”报导引述业内人士表示。

全国社保基金理事会已于去年公布21家基本养老保险基金证券投资管理机构，名单包括14家基金管理公司、六家保险资产管理机构及一家券商。上海证券报报导，首批委托规模估计约2,000-3,000亿元人民币。这标志着基本养老金距离进入股市再近一步，而养老金入市保值增值的需求也已呼唤多年。

针对基本养老金入市的影响，报导还援引分析人士指出，养老基金进行市场化投资运营的意义在于，资本市场长期性资金将进一步增加，对股市投机行为是一种抗衡，从长期看有利于改善投资者结构，维护市场健康稳定发展。

从投资方向上看，参考社保和企业年金组合的配置，业内人士预期基本养老金的入市资金在个股选择方面或将以大盘股、低估值蓝筹股及相关行业龙头为主。

在业内人士看来，由于涉及国计民生，基本养老金入市将更加强调稳健，因此不应将养老金入市片面理解成所有的养老金全部投入股市。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新此前曾预计，第一批委托省份估计3至5个省（市），委托总规模在2,000亿至3,000亿元。首批养老金即使进入股市，资金最多也就是委托投资总规模的10%，即200亿至300亿元。（完）