官员称中国养老金缺口危机20年后显现 对接资本市场或可化解

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京5月13日 -中国证监会创新业务监管部主任祁斌周一表示，中国现行养老金体系制度设计下，养老金缺口问题在20年后显现，解决养老金缺口问题的核心是将其对接资本市场，让个人金融资产能够跟随经济的成长。
他在中国人民大学演讲时表示，中国目前养老金总体是盈余，但实际总体也是假象，因为各个省不一样，有的省已经开始亏空。养老金真正大的危机来自于2033年左右，经过这个临界点之后，全社会养老金的缺口将是坠崖式的。2050年全社会一年的GDP正好贡献了养老金的缺口。
“还是要提供一个比较好的渠道能够对接资本市场，对接中国经济的成长。”祁斌称。
他并表示，必须高度重视养老金缺口的问题，如果老是需要政府不停的去补充养老金的刚性需求，最后肯定是要坐吃山空。欧债危机中希腊就曾经因为养老金的破产而加速了整个国家的破产。
他认为，最终解决养老金缺口的问题实际上是让个人金融资产能够跟随经济的成长，这样是一个市场化的解决方法。美国养老金分散化的投资方式值得借鉴。（完）
(发稿 张晓翀; 审校 黄凯)
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