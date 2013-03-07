版本:
中国
时事要闻 | 2013年 3月 7日 星期四 13:16 BJT

正认真研究养老金投资管理办法 望能尽快出台--人保部部长

路透北京3月7日 - 中国已踏入老龄化社会门槛，如何加强养老金投资管理迫在眉睫。人力资源和社会保障部部长部长尹蔚民周四称，正在认真研究养老金投资管理办法，希望能够尽快出台。

“正在认真研究养老金投资管理办法，因为确实涉及到养老金长期稳定运行，”他在“两会”间隙对记者说。

中国社会保险法规定，社会保险基金在保证安全的前提下，按照国务院规定投资运营实现保值增值。

对于国务院上月下发的深化收入分配制度改革若干意见，尹蔚民表示人社部正在细化方案。(完)

(发稿 张胜男; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐