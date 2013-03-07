正认真研究养老金投资管理办法 望能尽快出台--人保部部长

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京3月7日 - 中国已踏入老龄化社会门槛，如何加强养老金投资管理迫在眉睫。人力资源和社会保障部部长部长尹蔚民周四称，正在认真研究养老金投资管理办法，希望能够尽快出台。
“正在认真研究养老金投资管理办法，因为确实涉及到养老金长期稳定运行，”他在“两会”间隙对记者说。
中国社会保险法规定，社会保险基金在保证安全的前提下，按照国务院规定投资运营实现保值增值。
对于国务院上月下发的深化收入分配制度改革若干意见，尹蔚民表示人社部正在细化方案。(完)
(发稿 张胜男; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。