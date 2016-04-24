中国养老金投资迫切需要更健康稳定的资本市场--证监会副主席

路透上海4月23日 - 中国证监会副主席李超表示，强大的养老金管理体系既是社会发展的稳定器，也是资本市场良性发展的压舱石；同时，养老金投资也迫切需要一个更加健康、稳定、为投资者创造价值的资本市场。

“作为最重要的长期资金，养老金能够发挥长期价值投资优势，改善资本市场投机性强和波动性大的痼疾，并推动公平、有效率的经济增长。”证监会网站刊登他周五在个人养老金制度与实践国际研讨会上的讲话称。

他指出，基金业要充分发挥运作透明、专业规范的制度优势，率先探索与个人账户（个人选择权）相匹配的养老基金产品和投资运营机制。

投资运营机制方面，要系统地考虑养老金对机构组织形式、内部治理、合规风控、业绩标准等方面的要求，主动匹配养老金的特点和需求，建立养老金投资的专业标准和投资文化；在养老金投资产品方面，要发展出专业化、专属性养老金投资管理工具，契合养老金持有人的风险收益需求。

李超表示，2015年8月，《基本养老保险基金投资管理办法》发布；2016年3月，《全国社会保障基金条例》发布，包括基本养老金、企业年金、职业年金、全国社保基金在内的各类养老金市场化投资运营已经不存在政策障碍。

他并认为，养老金制度设计需要考虑三个要素：一是参与机制具有普惠性；二是缴费机制遵循自愿原则且有足够激励；三是运行机制透明高效，有成本效益优势，提供多种符合养老需求的金融产品。

具体来说，养老金制度应当为每个社会成员提供一个养老储蓄账户，允许个人自愿向该账户缴费，该账户在一定限额内享有税收优惠；向个人账户统一提供经认可的投资产品并实行低费率。

同时，允许各类资产管理机构向个人账户提供不同风险收益策略的产品，开放个人选择权，推动养老产品市场化竞争；建立养老金管理机构和养老产品监管机制，保证养老金管理机构忠实尽责，产品的设计简单易懂、风险收益特征符合个人账户需要，控制好管理费费率。

中国人力资源和社会保障部发言人李忠周五表示，人社部正协调全国社会保障基金理事会制定相关养老保险基金投资运营策略，并且确定相应的资产配置方案，确保这项工作今年能够顺利启动实施。目前，一些进展较快的省份已制定投资计划，表示出积极投资意愿。[nL3S17P1SI]（完）

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