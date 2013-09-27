人社部称正研究养老金投资运营--报载

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透北京9月27日 - 中国人力资源和社会保障部表示，对于养老体系改革的顶层设计方案正处于深度讨论阶段；对于养老保险基金投资运营，人社部正会同有关部门进行专题研究，并明确要遵循安全第一、获取收益、多元化投资的三个原则。
中国证券报周五报导称，据悉人社部等部门近期委托中国社科院、国务院发展研究中心、中国人民大学、浙江大学相关学术研究团队，分别牵头进行养老体系改革的顶层设计，涵盖养老金整体投资运营、养老保险跨省转移等多方面内容。
这四份方案已于8月底上报。权威人士透露，虽然四份方案的意见分歧较大，但在必须加快推进养老金整体投资运营这一点上达成了共识。
对此，报导引述人社部基金监督司副司长李伟民的话称，目前顶层设计方案正处于深度讨论阶段，尤其是养老金保值增值问题。
此事关系亿万群众的切身利益，涉及面广，政策性和专业性很强，按照《社会保险法》的规定，需要国务院统筹决策，制定专门的投资运营办法。下一步将进一步加大研究力度，多方征求意见，努力促进社会保险资金的保值增值。
为应对未富先老的中国国情，中国国家信息中心预测部8月发布报告，建议拓宽养老金融资渠道，在防范风险的前提下，积极拓展股票投资、债券投资、私募基金以及主权财富基金的投资，把养老基金做强做大。（完）
(发稿 康熙泽；审校)
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