中国公布21家养老金投资管理机构 首批委托约3000亿--报载

路透北京12月7日 - 中国全国社保基金理事会周二公布21家基本养老保险基金证券投资管理机构，名单包括14家基金管理公司、六家保险资产管理机构及一家券商。上海证券报报导，首批委托规模估计约2,000-3,000亿元人民币。这标志着基本养老金距离进入股市再近一步，而养老金入市保值增值的需求也已呼唤多年。

上证报援引数据报导称，据某保险公司内部粗略估算，按人社部发布会中提到过的信息，全国可纳入投资运营的基本养老金共计2万亿元人民币左右，参考之前企业年金基金和社保基金的投资比例来看，预估基本养老金首次入市比例约在10%。

“在实际运作上，预估第一批委托省份约三至五个省（市），委托总规模约在2,000亿至3,000亿元，按照10%比例入市，估计首批进入A股的基本养老金规模200亿至300亿元。”报导并引述专家表示。

业内人士认为，基本养老保险基金正式运作后，将增加权益投资的类别，长期来看有着积极的正面影响。具体包括，第一，基本养老保险基金将成为资本市场长期资金的稳定来源，形成A股价值发现和价值投资的稳定基石，倡导追求长期收益的投资理念。

第二，基本养老保险基金进入股市将扩大机构投资者队伍，投资者结构将由目前“散户为主”逐渐向成熟市场的“机构为主”转变；第三，有利于减少股指波动的幅度和市场投机成分，遏制市场大起大落。（完）

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