中国公布21家养老金投资管理机构 首批委托约3000亿--报载

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月7日 - 中国全国社保基金理事会周二公布21家基本养老保险基金证券投资管理机构，名单包括14家基金管理公司、六家保险资产管理机构及一家券商。上海证券报报导，首批委托规模估计约2,000-3,000亿元人民币。这标志着基本养老金距离进入股市再近一步，而养老金入市保值增值的需求也已呼唤多年。
上证报援引数据报导称，据某保险公司内部粗略估算，按人社部发布会中提到过的信息，全国可纳入投资运营的基本养老金共计2万亿元人民币左右，参考之前企业年金基金和社保基金的投资比例来看，预估基本养老金首次入市比例约在10%。
“在实际运作上，预估第一批委托省份约三至五个省（市），委托总规模约在2,000亿至3,000亿元，按照10%比例入市，估计首批进入A股的基本养老金规模200亿至300亿元。”报导并引述专家表示。
业内人士认为，基本养老保险基金正式运作后，将增加权益投资的类别，长期来看有着积极的正面影响。具体包括，第一，基本养老保险基金将成为资本市场长期资金的稳定来源，形成A股价值发现和价值投资的稳定基石，倡导追求长期收益的投资理念。
第二，基本养老保险基金进入股市将扩大机构投资者队伍，投资者结构将由目前“散户为主”逐渐向成熟市场的“机构为主”转变；第三，有利于减少股指波动的幅度和市场投机成分，遏制市场大起大落。（完）
浏览入选机构详细名单，请点击社保理事会网站：here
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。