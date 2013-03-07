人保部部长：中国养老金不存在缺口

* 正认真研究养老金投资管理办法，希望尽快出台

* 去年企业养老金收支尚有结余

路透北京3月7日 - 中国已踏入老龄化社会门槛，如何加强养老金投资管理迫在眉睫。人力资源和社会保障部部长部长尹蔚民周四称，正在认真研究养老金投资管理办法，希望能够尽快出台。

“正在认真研究养老金投资管理办法，因为确实涉及到养老金长期稳定运行，”他在“两会”间隙对记者说。

在被问及如何看待外界所说的中国养老金缺口严重的问题时，他回应称，“可以负责任地说，我国企业职工养老保险不存在缺口的问题。”

他指出，去年养老基金的收入是19,000多亿元人民币，支出是15,000多亿元，当期结余4,000多亿元，历年累计结余约23,000亿元，所以不存在缺口的问题。

全国人大代表、全国社会保障基金副理事长于革胜稍早则指出，国内养老保险制度改革以来，由于退休人员增长、参保缴费人员增长、缴费工资增长等原因，个人账户已经积累了一定规模的“空账”。有数据显示，中国的基本养老保险累积2.2万多亿元，但实际账上只有2，000多亿元，两万多亿元被统筹账户占用。

他并建议，应划拨中央管理的金融企业、上市公司的利润来弥补养老金缺口，争取到2020年做实个人账户。

中国社会保险法规定，社会保险基金在保证安全的前提下，按照国务院规定投资运营实现保值增值。而提高基本养老保险资金的收益，亦是外界提出的尽快补足养老金缺口的措施之一。

此外，对于国务院上月下发的深化收入分配制度改革若干意见，尹蔚民则表示人社部正在细化方案。(完)

(发稿 张胜男/林琦; 审校 黄凯/张喜良)

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