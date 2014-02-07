中国国务院决定建立全国统一的城乡居民基本养老保险制度

2012年9月14日在上海一家老年福利院拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京2月7日 -中国国务院总理李克强周五主持国务院常务会议决定，合并新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险，建立全国统一的城乡居民基本养老保险制度。

中国政府网援引会议内容指出，合并后的制度模式、筹资方式、待遇支付等方面与合并前保持基本一致。基金筹集采取个人缴、集体助、政府补的方式，中央财政按基础养老金标准，对中西部地区给予全额补助，对东部地区给予50%的补助。

地方政府为重度残疾人等缴费困难群体代缴部分或全部最低标准的养老保险费，鼓励公益慈善等社会组织为参保人缴费提供资助。

国务院要求整合资源，推动城乡居民基本养老保险制度与其他社会保障制度相衔接；优化财政支出结构，加大财政投入；推行全国统一的社会保障卡。

会议认为，建立统一的城乡居民基本养老保险制度，有利于促进人口纵向流动、增强社会安全感，也有利于使群众对民生改善有稳定的预期，对于拉动消费、鼓励创新创业，具有重要意义。

中国人力资源和社会保障部发言人李忠已在今年1月的发布会上表示，下一步将研究渐进式延迟退休年龄政策，并深化养老保险顶层设计研究，整合城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险制度。同时，还要落实税收优惠等支持政策，大力发展企业年金、职业年金等多层次养老保险。（完）

参看细节，请点击中国政府网 here

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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