市场聚焦：中国社保基金缺口近忧与经济成长远虑

作者 钟华

路透北京11月29日 -中国社会保险基金最新公布的结余数据尚算可观，但中国日益严重的人口老龄化，也使我们无法忽视未来社保基金缺口面临的潜在压力。

为应对这一巨大压力，中国已确定通过划转部分国有资本充实社会保障基金、提高国有资本收益上缴公共财政比例等做法进行充实，但此举也会降低国有企业等主体的投资扩张步伐和动能，进而使得中国经济成长步伐存在放缓的可能。

财政部最新公布2012年全国社会保险基金决算显示，全国社会保险基金收入赢得22%的高增长，本年收支结余还达到7,480亿元人民币，较上年增加8个百分点；累计结余规模亦达到37,540亿元。

不过，中国社保基金总支出增速高出总收入增速五个百分点，这虽高于人力资源和社会保障事业发展统计公报计算数字，但两个口径数据的总特征是一致的，这一定程度上折射出中国未来面临的社保压力非常大。

而且中国社会保险之一的养老保险覆盖率还偏低，美国等发达国家要达90%以上。在中国2012年4.8亿参加城乡居民社会养老保险中，仅1.3亿人享受了实际领取待遇。

对此，中国银行首席经济学家曹远征带领团队曾进行深入研究，结果表明中国养老金缺口2013年将达到18.3万亿元，以GDP年增长率6%为基础假设计算的2033年缺口将达到68.2万亿元。

有别于人保部、财政部根据养老基金收入减去支出后的流量缺口，曹远征等人是将未来养老保险基金累积额减去养老金权益净责任后的余额，为存量概念。

其中，养老保险基金累积额为养老保险基金从2012起始测算时起，以其投资收益率累积到未来测算时点的余额。所谓“累积”是指以投资收益率累积，并不考虑未来缴纳养老金给基金带来的增加额，因后者的精算现值已在养老金权益净责任中扣减。

所幸的是，全国社会保障基金理事会管理的基金权益投资，2012年收益额647亿元，投资收益率7%；基金自成立以来的累计投资收益额3,492亿元，年均投资收益率8.29%。2012年社保基金会管理资产总额1,1万亿元，占到总规模的29%。

然而，报告总体认为，虽然利率、死亡率、工资增长率等关键参数变化，会影响模型测算结果的绝对数值，但如果现行养老制度不变，养老金缺口放大的总体趋势是确定的。

就其中退扩养老金缺口因素之一人口老龄化不断加速看，2011年末全国（不包括港澳台地区）60岁及以上人口已达1.8499亿，占到总人口的13.7%，较2000年上升3.37个百分点。有关部门测还算，2035年65岁以上人口将会升至2.9亿左右。

正是因为此，中国十八届三中全会在《全面深化改革若干重大问题的决定》提出，划转部分国有资本充实社会保障基金，国有资本收益上缴公共财政比例2020年提到30%。这比之前烟草行业20%的最高比例还高10个百分点。

**企业资本积累放缓的影响**

我们从数据看，2012年规模以上国有及国有控股企业实现利润1.4万亿元，中央企业盈利总额1.3万亿元；当年全国国有资本经营收入达到1,496亿元。如果按其中国有资本享有收益30%比例上缴将是一笔可观的数字。

也就是说，国有资本收益上缴比例提高，将在很大程度上收窄社保缺口。不过，同时也将影响对中国国有及国有控股企业自身资本积累的速度，进而放缓其投资扩张步伐。

这源于利润上缴比例增加不仅会降低投资主体利用自有资金进行再投资的计划，还会降低投资主体对外融资的能力，从而降低投资杠杆。2012年投资主体自筹资金规模占固定资产投资的资金来源67%，国内贷款及其他资金占比为29%，国家预算资金占比不到5%。

总所周知，投资对中国经济成长的重要性不言而喻。就今年前三季度来说，国内生成总值（GDP）增长中资本形成总额贡献率高达55.8%，而资本形成来源于投资，今年前三季度国有及国有控股企业的投资规模占到投资总额近三分之一，其投资增速亦维持在17.6%的不低水平。

当然，中国央企2012年1.3万亿元的总利润不到当年总投资额百分三之四，对投资总规模影响有限。不过，它对投资的边际扩张非常重要，因其在资本运用角度享有较高杠杆率，可成为支付对外融资的利息保障。

由此延伸来看，上述影响逻辑不仅表现在投资主体，也会影响提供投资资金来源的融资方，比如商业银行在2012年盈利1.2万亿元，其中国有资本权益部分利润大比例上缴也会影响银行资本充足率的自我补充，进而会显着影响其对实体经济提供融资的能力。

中国商业银行资本充足率已经从去年四季度末的13.25%降至今年三季度的末12.18%，资本约束增长。尤其他们不良资产规模和不良资产比率还正双双呈上升态势，两者已分别从去年一季度4382亿元和0.94%上升至今年三季度的5636亿元和0.97%。

反过来动态看，经济增长动力不足，企业投资扩张意愿下滑，也会影响中国应对人口日益老龄化面对的养老基金缺口的巨大压力。（完）