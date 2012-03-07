人保部称养老金入市方向明确

* 养老金入市方向明确,具体办法正在论证--人保部

* 目前养老金累计结余1.9万亿元

* 全国层面看,养老金无资金缺口

路透北京3月7日电---中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三称,目前养老金入市方向明确,具体投资运营办法还在论证,将广泛地听取意见,适时提出建议方案.

他在中国两会(人大和政协会议)期间举行的记者会上并称,从全国层面看,中国的养老金并无资金缺口,但若扣除财政补助,去年有13个省有资金缺口.

去年财政对职工养老金的补助大约为1,800多亿.

"关於养老金投资运营的问题,我们正在进行积极研究,方向是明确了,但是具体投资运营办法我们还在论证."尹蔚民表示.

他分析称,按照中国社会保险法的规定,养老金可以投资运营实现保值增值,"十二五"(2011-2015年)规划对养老金的投资运营、保值增值亦提出了明确的要求,所以对养老金投资运营实现保值增值而言,方向是非常明确的.

但他同时指出,养老金是企业和职工个人所交的钱,是"保命钱",一定要本着安全第一的原则.无论怎样投资运营,都要保障当期的发放,保障基金的安全.

尹蔚民并称,目前企业职工养老金累计结余1.9万亿元人民币,去年养老金收入大约为1.3万亿,支出约为1.2万亿,略有结余.

此前国内报导称,相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布,入市比例很可能参照企业年金有关办法,即最高可达30%,据此推算,最多约有5,800亿元资金可入市.

人保部发言人尹成基此前表示,一些养老保险个人帐户做实的试点省份,经国务院批准,其部分个人帐户的积累资金由地方政府委托社保基金理事会投资运营.下一步将考虑开辟一些新的投资运营的渠道.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

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