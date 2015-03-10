中国养老保险平衡压力大 今年形成延迟退休等方案--人社部长（更新版）

(新增细节)

路透北京3月10日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力，而渐进式延迟退休方案，养老保险基金投资运营，职工养老保险的全国统筹，均会在今年有实质进展。

他在两会（全国人大和政协会议）期间举行记者会上称，养老保险目前总体运行是平稳的，但地区之间是不平衡的。随着人口预期寿命增加导致领取年限增长，以及养老金待遇的刚性增长，养老金的支出面临巨大的压力。

“目前职工养老保险的抚养比是3.04：1，也就是3个人养1个人，到了2020年将下降到2.94：1，到2050年将下降到1.3：1。”尹蔚民称。

他提到，养老金收支平衡需要采取一些应对措施，需要综合施策、长短结合、多管齐下。可以采取以下措施：加大扩面征缴的力度，实施职工养老保险的全国统筹，渐进式延迟退休年龄，以及多方筹措养老保险基金。

现在职工养老保险、城乡居民养老保险参保的人数去年年底已经达到了8.4亿，符合参保条件的人数大约是在10亿多一点。人力社保部已经制定了“全民参保计划”，正在紮实推进。社会保险全国统筹方案力争在2015年出台。实行全国统筹以后，可以在全国的范围内调剂余缺、分散风险。

尹蔚民称，渐进式延迟退休年龄也是解决养老收支平衡的办法之一，核心点就是要延长缴费的年限，相应缩短领取养老金的年限。

他表示，希望今年制定出渐进式延迟退休方案，明年报经中央同意后公开征求意见，后年推出。方案将渐进到位，每年只会延长几个月的退休年龄，经过相当长时间达到法定退休年龄；推出后至少五年以后才会实施。

对于多方面的筹措养老保险基金，除了企业、个人缴费以外，还要通过调整财政支出结构，加大财政支持的力度，保障养老保险基金的安全。此外，还要做大、做强全国社会保障基金，做好结余养老保险基金的投资运营。

”这些措施如果都能够有效实施的话，我相信我们国家养老保险制度就是可持续的，也是安全的。“尹蔚民称。

2014年，全国企业职工养老保险的总收入是2.33万亿元人民币，总支出是1.98万亿元，当期的结余是3,458亿元，累计的结余是3.06万亿元。

去年城乡居民养老保险的总收入是2,315亿元，总支出是1,572亿元，当年的结余是743亿元，累计的结余是3,843亿元。

今年两会前夕，在北京举行的“人口老龄化趋势及其影响”的会议上，专家们就指出，要高度重视老龄化持续发展对中国经济下行带来的负面冲击，因其涉及到经济社会发展重大的战略问题，必须上升到国家的战略高度来应对。而制度及资金等储备不足也让中国面临“老了谁养”的挑战。[nL4S0W02EW]

**今年就业形势严竣**

“三期叠加”的经济压力下，中国今年的就业形势更加严竣。今年城镇新成长劳动力大约有1,500万人左右，今年的就业形势将更加复杂更为严峻。

尹蔚民提到，在经济增速放缓、经济下行压力持续加大、产业结构调整的大背景下，今年的就业形势将更加复杂，也将更为严峻。要完成李克强总理在政府工作报告中提出的‘今年城镇新增就业1000万人以上’的目标要付出更为艰巨的努力。

他介绍，今年城镇新成长劳动力大约有1,500万人左右。其中高校毕业生749万，另外还有中专、技校和初中高中毕业以后不再继续升学的学生，以及需要转移就业的农村富余劳动力。所以总量压力仍然非常巨大，结构性矛盾更加突出。

“虽然今年经济下行压力持续加大，从1、2月份城镇新增就业数据来看，比去年同期有下降。但是，我们还是非常有信心做好今年的就业工作，确保完成1000万人以上的城镇新增就业目标，保持就业局势的稳定”尹蔚民称。

去年，中国全国城镇新增就业1,322万人，同比多增12万人，超额完成了1,000万人的就业目标。城镇登记失业率控制在4.09%。

**养老保险投资运营已有基本方案**

尹蔚民介绍称，在养老保险基金的投资运营方面，目前采取非常审慎的政策，保障安全，但没有实现保值增值的目的。从前几年的情况来看，收益率还低于居民消费价格指数（CPI）涨幅，实际上是处于一种贬值的状态。

现在人社部已经形成了基本的方案，有望于今年下半年按程序报请国务院审定。这个方案在保障基金的绝对安全的大前提下，坚持市场化的原则和多元化的投资方向，并适当地集中委托给专业的投资机构来进行投资运营，政府也要加强监管。

除了继续购买国债、存银行以外，会选择一些效益比较好的、有升值前景的项目进行投资。

“不会像有些人士说的，只要是一投资就全部进入股市，对进入股市肯定有比例的限制。因为股市的风险比较高。对进入股市肯定有比例的限制。因为股市的风险比较高。”他说道。

中国股市沪综指.SSEC2014年全年劲扬52.87%.中国全国社保基金去年基金权益投资收益率11.43%，超过去年平均2%的CPI涨幅。（完）

（完） (发稿 沈燕/李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。