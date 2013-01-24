人行：中国去年房地产贷款增速回升

(中国人民银行周四公布2012年金融机构贷款投向统计报告,如下是报告全文)

路透北京1月24日 - 据人民银行初步统计，2012年末金融机构人民币各项贷款余额62.99万亿元，同比增长15%，全年增加8.2万亿元。贷款投向呈现以下特点：

一、企业贷款增速放缓，短期贷款和票据融资增长较快

2012年末，金融机构本外币企业及其他部门贷款余额49.78万亿元，同比增长14.5%，增速比上季度末低1.3个百分点。全年增加6.32万亿元，同比多增9720亿元。

从期限看，年末金融机构本外币企业及其他部门中长期贷款余额25.82万亿元，同比增长6.9%，比上季度末低1.2个百分点，全年增加1.63万亿元，同比少增5554亿元；短期贷款及票据融资余额23.29万亿元，同比增长23.4%，比上季度末低1.7 个百分点，全年增加4.47万亿元，同比多增1.55万亿元。

从用途看，金融机构本外币企业及其他部门固定资产贷款余额20.97万亿元，同比增长9.8%，比上季度末低1.1个百分点；经营性贷款余额22.36万亿元，同比增长12.4%，比上季度末低1.6个百分点。

二、小微企业贷款增长快于各项贷款，年末增速有所放缓

年末，主要金融机构①及主要农村金融机构②、城市信用社和外资银行人民币小微企业贷款③余额11.58万亿元，同比增长16.6%，比上季度末低4.1个百分点，增速分别比同期大、中型企业贷款增速高8个和1个百分点，比同口径企业贷款增速高3.3个百分点，高于各项贷款增速1.6个百分点。年末小微企业贷款余额占全部企业贷款的28.6%，与上季度末持平。全年人民币企业贷款增加4.75万亿元，其中小微企业贷款增加1.64万亿元，占同期全部企业贷款增量的34.6%，比前三季度占比低0.4个百分点。

三、工业和服务业中长期贷款增速减缓

年末，主要金融机构本外币工业中长期贷款④余额6.34万亿元，同比增长3.8%，比上季度末低1.3个百分点，全年增加2350亿元，同比少增2605亿元。其中，轻工业中长期贷款余额6535亿元，同比增长5.1%，比上季度末低0.9个百分点；重工业中长期贷款余额5.69万亿元，同比增长3.7%，比上季度末低1.3个百分点。

年末，服务业中长期贷款余额15.91万亿元，同比增长7.1%，比上季度末低1 个百分点。其中，水利、环境和公共设施管理业中长期贷款余额同比下降0.5%，比上季度末低0.9个百分点；交通运输、仓储和邮政业中长期贷款余额同比增长13.3%，比上季度末低3个百分点。

四、“三农”贷款增速回落

年末，主要金融机构及主要农村金融机构、城市信用社、村镇银行、财务公司本外币农村贷款余额14.54万亿元，同比增长19.7%，比上季度末低1.3个百分点，全年增加2.39万亿元，同比多增1489亿元；农户贷款余额3.62万亿元，同比增长15.9%，比上季度末低0.5个百分点，全年增加4999亿元，同比少增19亿元；农业贷款余额2.73万亿元，同比增长11.6%，比上季度末低1个百分点，全年增加3103亿元，同比多增648亿元。

五、房地产贷款增速回升，其中个人购房贷款、地产开发贷款增速继续回升

年末，主要金融机构及主要农村金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额12.11万亿元，同比增长12.8%，比上季度末高0.6个百分点；全年增加1.35万亿元，同比多增897亿元，全年增量占同期各项贷款增量的17.4%，比前三季度占比水平高2个百分点。

年末，地产开发贷款余额8630亿元，同比增长12.4%，增速比上季度末高5.1 个百分点。房产开发贷款余额3万亿元，同比增长10.7%，增速比上季度末低1.4个百分点。个人购房贷款余额8.1万亿元，同比增长13.5%，增速比上季度末高0.9个百分点；全年增加9610亿元，同比多增23亿元。

年末，保障性住房开发贷款⑤余额5711亿元，同比增长46.6%，增速比上季度末低15.1个百分点，全年增加1796亿元，占同期房产开发贷款增量的66.5%，比前三季度占比高6.3个百分点。

六、住户贷款增速回升

年末，金融机构本外币住户贷款余额16.13万亿元，同比增长18.6%，比上季度末高0.8个百分点；全年增加2.53万亿元，同比多增1081亿元。

年末，金融机构本外币住户消费性贷款余额同比增长17.6%，比上季度末高0.8 个百分点，全年增加1.57万亿元，同比多增857亿元；住户经营性贷款余额同比增长20.4%，比上季度末高0.8个百分点，全年增加9586亿元，同比多增225亿元。

①主要金融机构指中资银行（不含农村商业银行、农村合作银行和村镇银行），全报告同。

②主要农村金融机构包括农村信用社、农村商业银行和农村合作银行，全报告同。

③2011 年6 月，工信部发布《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业2011300 号）。人民银行在原《境内大中小型企业贷款专项统计制度》基础上对大中小微型企业贷款统计进行了全面修订，境内企业分类由原来的大、中、小三类改为大、中、小、微四类，并根据结转数推算了可比口径的同比增速。

④金融机构自 2012 年1 月起执行国家统计局颁布的新行业划分标准（GB/T4754-2011），人民银行对有关行业贷款同比增速进行了可比口径调整。

⑤保障性住房包括两限商品住房、经济适用房、政策性租赁房以及廉租房等具有社会保障性质的住房。2012年起，保障性住房开发贷款中增加棚户区改造项目中的房地产开发贷款。本报告中保障性住房开发贷款增速为可比口径增速。

(整理 张胜男; 审校 林高丽)

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