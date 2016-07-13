中国维护南海领土主权和海洋权益的决心坚定不移--人民日报评论

路透北京7月12日 - 人民日报周三在头版刊发评论文章称，中国维护南海领土主权和海洋权益的决心坚定不移，2016年7月12日，菲律宾南海仲裁案仲裁庭罔顾基本事实，肆意践踏国际法和国际关系基本准则，公布了严重损害中国领土主权和海洋权益的所谓“裁决”。中国政府和中国人民对此坚决反对，绝不接受和承认。

文章指出，中国人民世世代代在南海生产生活，早已成为南海诸岛的主人。历代中国政府通过行政设治、军事巡航、生产经营、海难救助等方式，持续对南海诸岛进行管辖，中国早已对南海诸岛及其附近海域确定了无可争辩的主权。

近百年来，尽管南海风云变幻，尽管南海诸岛也短暂遭受过侵略者的荼害，但中国维护自身领土主权和海洋权益的决心从未动摇过。

“不属于我们的土地，我们一寸也不要。但属于我们的领土，我们寸土不让。中国将采取一切必要措施，保护领土主权和海洋权益不受侵犯，一切侵害中国领土主权和海洋权益的企图都只能是妄想。”文章称。

作为南海最大沿岸国，中国从维护南海地区和平与稳定的大局出发，在南海问题产生后的几十年里始终保持极大克制，从未主动挑起争议，也没有采取任何使争议复杂化、扩大化的行动。

中方一贯坚持维护南海的和平稳定，坚持通过谈判协商和平解决争议，坚持通过规则机制管控分歧，坚持维护南海的航行和飞越自由，坚持通过合作实现互利共赢。在各方的共同努力下，南海地区走出冷战阴霾，长期保持着和平稳定，走上繁荣发展的道路，南海的航行和飞越自由也得到了充分保障。

文章指出，然而在外部势力的直接操纵和鼓动下，菲律宾阿基诺三世政府和仲裁庭罔顾基本事实，背离基本法理，一意孤行，打着规则和法治的旗号，假公器之名，欲逞其私利，企图通过曲解适用《联合国海洋法公约》来达到否定中国在南海领土主权和海洋权益的目的。

“对于这种彻头彻尾的政治挑衅，中国当然不会接受，这既是扞卫中国领土主权和海洋权益的必要之举，也是维护国际法尊严和地位、践行国际法的正义之举。”文章称。

文章指出，菲律宾阿基诺三世政府为满足一己私欲而破坏国际法治，侵害中国权益，仲裁庭枉法裁判，充当外部势力“提线木偶”，终是竹篮打水一场空的闹剧，将会被历史和时代所唾弃。 “无论过去、现在还是将来，任何企图挑战中国底线的行为只能是搬起石头砸自己的脚。中国人民维护领土主权和海洋权益的决心坚定不移。”文章称。（完）