完善监管不应被过度解读 中国也没必要“惜汇如金”--人民日报

路透北京1月3日 - 人民日报海外版周二针对金融机构大额交易新规表示，新规中的措施是监管机构参考发达国家经验后完善监管制度的正常行为，不应被过度解读；特别值得注意的是，中国居民个人年度购汇便利化额度并没有变化，而且中国宏观经济、货币政策、贸易顺差、外资吸引力等基本面也决定了中国没必要“惜汇如金”。

人民日报海外版援引中国人民银行研究局首席经济学家马骏介绍称，所谓“大额交易报告”，是指金融机构将达到一定金额以上的交易信息在规定时限内报告反洗钱主管部门，目的在于协助主管部门开展反洗钱资金监测分析，所以谈不上“管制”。

而且，事实上，大额交易报告提交义务是由银行等金融机构来执行的，企业和个人无需额外履行报告手续。因此，新规不会对企业开展正常的经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产生影响。

上海市社科院世界经济研究所研究员周宇也指出，新规有一个明显的特征，即对与实体经济有关的正常用汇需求并未加以限制，而对外汇市场中短期且有洗钱嫌疑的交易则将加强监管。

“可以说，在个人每年5万美元购汇额度并未修改的背景下，完善监管的目的恰恰在于保护企业和个人的正常用汇需要，因此大家没必要对新规过度解读。”周宇称。

报道指出，完善外汇监管也是对外开放的题中应有之意。在过去，中国国际收支个人购汇中存在一些漏洞，致使部分违规、欺诈、洗钱等行为时有发生，这些违法行为对广大普通用汇者形成了利益侵蚀。监管完善后，外汇管理部门可据此加强事后核查，并对有关违规违法行为加强管理和处置。

报道援引业内人士指出，当前中国宏观经济、贸易顺差、外资吸引力等领域良好的基本面决定了中国没必要在外汇储备总量上过度花费精力，无须“惜汇如金”。

实际情况是，尽管中国外汇储备有所下降，但仍高居全球首位，中国外储规模接近全球的30%，分别是排名第二位的日本和第三位的沙特阿拉伯的2.6倍和5.7倍。同时，近年来还有每年大约5,000亿美元的贸易顺差和1,200亿美元的外商直接投资通过其人民币需求为中国带来新增外汇储备。

周宇指出，在美联储进入加息周期、人民币贬值压力在一定时期内仍将存在的背景下，相关部门加强对投机性交易和违法金融行为的监管，客观上确实会起到减少外汇储备下降的作用。但是，这并不意味着中国在资本开放进程中‘开倒车’。

他并强调，中国近期在银行间债券交易、外商直接投资制造业等很多领域实际上都加强了开放的力度，这些有助于加深中国与世界经济的联系。

对于“跟风换汇”的冲动，报道援引中国金融期货交易所研究院首席经济学家赵庆明提醒，做美元理财的购汇成本必须考虑在内。赵庆明说，相比于市场上的即期汇率，居民在购汇时，银行提供的美元卖出价往往更贵、而买入价则压得更低，如此产生的成本将占人民币本金的1%至2%左右。所以，理财时既不要把鸡蛋放在一个篮子里，也不要成为羊群效应里的羊，不想清楚就去做美元理财。

中国国家外汇管理局周六晚间表示，近日对个人外汇信息申报管理进行完善，细化申报内容，强化银行真实性、合规性审核责任，但不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇便利化额度没有变化。（完）