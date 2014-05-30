中国经济不会重演“花钱买速度”--人民日报

路透北京5月30日 - 人民日报海外版周五报导，面对经济下行，市场呼吁放水货币刺激经济的声音又起，多家投行亦判断央行将适时降低存款准备金率，不过专家认为中国经济不会重演“花钱买经济增速”。

报导引述有关专家的观点称，中国高层一直坚持稳健的货币政策，以往通过宽松货币“花钱买经济增速”的旧戏不会重新上演。

国务院总理李克强日前表示，面对下行压力，政府坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策协同配合，做好政策储备，适时适度预调微调。

报导称，目前中国经济增速减缓，房地产价格出现下跌，实体经济融资难，地方债务风险，产能过剩，外贸疲软...在很多人看来，经济乏力时，需要较为宽松的货币政策进行刺激，降低存款准备金率是大概率事件。

不过报导称稳健基调不会变。高层一再强调实行稳健的货币政策，业内人士分析，在此过程中，货币政策一方面保持定力、维持总量稳定，另一方面定向微调、促进结构优化，为经济的转型升级服务。预计未来货币政策既不会放松也不会收紧。

“与一味追求经济增长速度相比，挖掘中国经济增长内生动力，激发创新活力，提高经济增长质量在当前更为重要。”报导提到，创新比“钱”更重要。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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