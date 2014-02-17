中国官媒称经济增速不能低于一定的“底线”

路透北京2月17日 -人民日报周一发表特别报导文章指出，合理的经济增长率一定要有，要确保2020年全面建成小康社会，实现GDP比2010年翻一番的目标，经济增速就不能低于一定的“底线”。

“不唯GDP，不是不要GDP，...没有一定的增速，很难把经济工作搞好。”文章称，“现阶段中国保就业、将城镇失业率控制在5%左右，GDP增速就不能低于7.2%。”

文章指出，当前中国经济正处于转方式、调结构的关键时期，宏观调控的主要目的就是要避免经济大起大落，使经济运行保持在合理区间，“下限”就是稳增长、保就业，“上限”就是防通胀。

文章援引有关方面测算数据称，目前中国GDP每增长1个百分点，大概能创造130万甚至150万个左右的就业岗位。

中共十八大报告提出，到2020年实现国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入比2010年翻一番。去年中国经济成长率为7.7%。

文章并称，如果经济活跃度过低，会带来企业订单下降、开工不足、裁减员工、投资减少。此外，还可能引发金融风险，根据测算，如果2014年经济运行平稳，GDP增速保持在7.5%，银行不良资产率将保持在1%-1.2%之间；但如果宏观经济走势向下，则可能会突破1.5%。

“所以，应当坚持底线思维，牢牢把握主动权。”报导称。

中国1月CPI同比涨幅2.5%，低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续；但PPI深陷负增长泥淖接近两年之久，表明工业生产形势难以改观，一季度经济下行压力仍存。

受春节假期影响，中国国家统计局因循惯例并不会单独公布1月工业、投资和消费数据细节，定于3月13日发布1-2月合并数据。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。