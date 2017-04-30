中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远

路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。

文章指出，出于历史与现实的双重原因，朝鲜在自身安全问题上始终抱有浓重的危机感。朝鲜是一个主权国家，同时又置身于东北亚复杂的安全格局之中，其保障自身安全的诉求无可厚非。

但是，朝鲜发展核导，无异于将其自身、将整个地区都置于极不安全的境地。联合国安理会关于朝核问题的相关决议，是为了排除高危风险，推动朝鲜半岛形势走向缓和，其宗旨是符合相关各方共同利益的。

4月28日，联合国安理会朝鲜半岛核问题部长级公开会在纽约举行。在朝鲜半岛局势剑拔弩张的背景下，安理会专门召开这样一场会议很有必要，有关各方亟须就更加严格和完整执行安理会涉朝决议，进一步加大劝和促谈力度，使半岛核问题重回谈判解决轨道形成共识。

文章称，一段时间以来，人们对朝鲜半岛局势彻底走向“崩盘”的忧虑在加深。局势究竟是如何走到今天这个地步的，朝鲜与美韩双方都不可能不清楚。一味把责任推给对方，只会增加局势转圜的难度。

“不论形势怎么变化，中国的立场都很明确，即一方面坚持无核化这个既定目标，因为这是半岛长治久安的基本前提，也是捍卫国际核不扩散体系的应有之义，另一方面，坚持以对话谈判为解决道路，因为武力解决不了分歧，反而会造成更大灾难。”文章称。

文章指出，中国不是朝鲜半岛问题的直接矛盾方，解决半岛核问题的钥匙也不在中国手里。然而，作为朝鲜半岛近邻和联合国安理会常任理事国，中国多年来本着对半岛和平和地区稳定负责任的态度，为推动谈判解决半岛核问题作出了不懈努力，发挥了独特作用。

眼下有关各方亟须避免再采取相互刺激、导致误判的言行，朝鲜必须遵守联合国安理会决议，不得继续推进核导开发，同时美韩等方面也需避免继续实施甚至扩大针对朝鲜的军事演习和军力部署。

“需要强调的是，各方应全面理解和完整执行安理会涉朝决议--落实制裁是执行安理会决议，推动复谈同样是执行安理会决议。换言之，针对朝鲜加快推进核导开发，国际社会有必要加大防扩散力度；针对半岛局势轮番升级，各方也有必要加大劝和促谈力度。”文章称。

当然，同样不能忽视的是，美韩一直以来在朝鲜半岛核问题上保持高压态势，流露出希望压垮、拖垮朝鲜的战略意图，又进一步推动紧张局势升级。道理很简单，毫无顾忌地在别人脖子边磨刀霍霍，又凭什么要求对方毫无反应？事实已经一再表明，美韩如果对朝鲜的合理诉求毫无关切，幻想单纯靠军事加码就能解决问题，半岛局势就难有缓和空间。

文章指出，任何人在生战生乱的临界点上走钢丝，都是无益的冒险。现在，围绕朝鲜半岛核问题，示威对抗的言行已经够多了，地区国家和人民真正需要的是和平理性的声音。

“中国人民爱好和平，也从不畏惧任何形式的挑衅与考验。中国政府维护东北亚和平与稳定、实现朝鲜半岛无核化的目标坚定不移，我们将以最大诚意尽最大努力，同有关各方一起推动实现上述目标。”文章称。

朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。（完）