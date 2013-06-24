中国官媒称唱衰经济等于否定改革

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透北京6月24日 - 中国经济复苏乏力以及巨额地方债务风险等问题，导致近期唱衰中国的看法升温。对此人民网周日晚间刊登评论文章称，唱衰中国经济就等于否定改革，城镇化将为中国经济可持续发展提供重要动力，未来10-15年都有望维持7-8%增速。
“中国经济的改革正沿着科学的道路执着地挺进，片面放大发展中的问题，唱衰中国经济，实际就是否定改革，”评论文章称。文章作者庞胡瑞为官方媒体--人民网舆情频道执行主编。
文章指出，伴随着改革的深入，城镇化将在现在与不久的未来为中国经济可持续发展提供重要动力；同样，随着清洁能源开发、现代畜牧业发展，中国经济所迸发出来的有机活力在深层次上助推中国经济的发展。
“中国经济正面对最好的发展机会和最广大的国际市场，多个平台和多个行业的开拓进取以及民众生活水平的日益增长，都可以让中国能够避免‘中等收入陷阱’，”文章称，“根据测算，中国经济在未来的10到15年，都有望维持7%-8%的高增长。”
中国一季度经济成长率7.7%低于市场预期，随后公布的4月和5月宏观数据亦差强人意，最新出炉的宏观经济先行指标--6月汇丰制造业采购经理人指数（PMI）初值跌创九个月低点，给经济前景蒙上阴影同时，亦加深金融市场担忧，多家投行机构已经纷纷调降对二季度增速的预估。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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