看空中国毫无依据 索罗斯们实在是杞人忧天--人民日报

路透北京1月28日 - 中国人民日报周四发表题为“看空”中国毫无依据的文章称，步入新常态的中国经济，长期向好的基本面没有变，仍然是世界经济的强劲引擎。唱衰中国的索罗斯们实在是杞人忧天了。

以狙击货币汇率闻名的投资界亿万富豪乔治·索罗斯上周在参加世界经济论坛年会期间高调宣称，鉴于经济减速、债务负担、资本外逃等因素，中国经济难免硬着陆，中国将加剧全球通缩。 几家宏观对冲基金自去年末以来就带头做空人民币。

人民日报称，个别数据的不太好看，少数企业的经营困难，只是改革转型的一时阵痛，是经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进的必经过程，索罗斯们实在是杞人忧天了。

“当年中国经济便是“软着陆”，如今更丰盈的物质积累、更完善的市场体系、更可观的改革红利、更娴熟的宏观调控，又何来‘硬着陆’？”文章称。

文章强调，被看空者们作为依据的几项指标，要么是孤证，要么干脆是误证。如去年中国吸引外资逆势增长6%，位居全球前三；消费者价格指数保持温和水平；人民币汇率的适度调整，也是处于合理区间的正常修复；股市的波动，很大程度上源于市场本身、监管体制和投资者的不成熟，并不能真实反映实体经济的晴雨。

香港金融管理局（HKMA）周三称，索罗斯或任何外汇交易员买卖港元图利非新鲜事物，金管局会留意相关的外汇交易，但“不用太担心”。97-98年亚洲金融危机时包括索罗斯在内的炒家曾对香港金融市场进行操控以图利。（完）