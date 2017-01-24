中国扩大中高端供给需做好加法 切忌一拥而上及重复建设--人民日报

路透北京1月24日 - 人民日报周二发表时评称，在供给侧结构性改革过程中，补短板、惠民生、培育新动力、扩大中高端供给等需做好加法，但不能一拥而上形成发展虚火，也不能搞强刺激和撒胡椒面形成新的重复建设。

时评并指出，还需处理好短期和长期的关系，不仅要承受短期经济阵痛，更要培育新动能，找到激发内生动力的关键之处，从而让新的“增长点”早日取代旧的“阵痛点”。

“（经济运行中)矛盾的主要方面在供给侧，...本轮调控取得的实质性进展也正源于此。但是，在具体的战术执行层面，如何因地制宜、拿捏好主攻的重点和难点，仍存在一些认知误区与实践偏差。”时评称。

时评指出，“有的地方顶不住短期的阵痛，受不了局部数据的波动，便又对过剩产能与“僵尸企业”心怀不忍，甚至为一己政绩大搞‘统计注水’。”

同时，在“三去一降一补”五大任务中，去产能、去库存、去杠杆讲究的是“减法”。但现实中有的地方做减法“一刀切”，误伤无辜；有的地方房地产的库存是减了，但信贷的杠杆却加了不少。

在市场与政府的关系上，有地方政府“放”得比较好，但“管”的分寸不明晰。“政府作用不等于行政命令的简单下达，‘看得见的手’要尊重市场规律，把‘改革’‘政策’‘规划’‘法治’四张牌组合好、打出效率与章法。”

“当前供给可以成为明日需求，脱离需求支撑的供给同样可能造成产能过剩。”时评强调，供给侧的改革与需求侧的管理需要相互配合、协调推进，“如利率的调整、银根的松紧可能一方面影响需求侧的消费能力释放，另一方面又关系到供给侧的企业资金成本。”

中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。要处理好政府和市场的关系。使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；还要处理好短期和长期的关系，从化解当前突出矛盾入手，从构建长效体制机制、重塑中长期经济增长动力着眼。（完）