别误读“稳增长” 下调存准与房地产无关--人民日报

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---中国官方媒体人民日报周一刊登评论文章称,别误读了"稳增长"的信号,央行准备金率的连续下调显然与中国经济增长放缓压力有关,目标直指中小实业,亦与房地产业无关.
文章称,"稳中求进"已成为今年中国经济工作的基调,而基本要求就是"稳增长"和"稳物价",但这种"增长"必须是确保经济运行质量下的稳定增长,而非盲目增长,更不意味着对一些能短期内刺激GDP泡沫的行业放松限制.
"但在一些地方'稳增长'的信号却被误读了."文章称,根据调查发现,备受争议的芜湖"补助契税"的楼市新政虽暂缓执行,地方城市的楼市微调政策"明紧暗松"的迹象却有增无减.
在这份调查报导中,所列十多个城市楼市微调政策,涉及土地出让、房源解禁、税费优惠及购房补贴、购房落户等多方面.
中国人民银行18日晚间宣布，自2012年2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是今年以来中国央行首次下调存款准备金率,距离上次下调不到三个月时间.
文章指出,面临国内外严峻的经济形势,需要确保经济的稳定增长,又要时刻警醒,不能陷入"GDP崇拜"的轮回.所谓增长,是有效增长,是"转方式、调结构"之下"又好又快"的科学发展,不可图一时之利,忘却了转型发展的历史使命.
"以三亚为例,过去几年里,这座城市曾经因房地产开发经济爆发式增长,如今冰封的楼市使之经济增长受阻,而本身的旅游业优势又没有充分受到重视,市场环境备受诟病,地方赖以持续发展的旅游业亦面临不少障碍."文章称.
究竟是着眼于短期拉动经济的"产业泡沫",还是着力于能使地方长远受益的创新驱动和转型发展?事实上,这是所有地方都必须答好的考题.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
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