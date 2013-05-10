中债登限制自营和理财账户债券交易

路透上海5月10日 - 中国债券监管风暴终于指向了银行理财及其资金池业务。消息人士周五透露，中债登电话通知部分商业银行，即日起银行自营账户与理财产品债券账户，以及理财产品债券账户之间不得办理债券交易结算，5月9日当天的交易要在今日下午3点之前反向退回。

另据了解，上海清算所同期也下发了类似规定。消息人士并对路透表示，目前通知规定应还不包括跨行间的此类交易，因此若不同银行间的自营或者理财账户之间债券交易结算，目前尚无限制。

“昨天做的，今天都要退回去了，规定一条接着一条啊。”国内一家银行交易员表示。

路透暂未联系到中债登给予评论。

据了解，理财账户的募集时间与拟投资债券的发行时间经常不一致，为了提高理财产品收益率，此前的常规做法是先由自营账户或者其他理财账户现行代为买入，之后账户间进行调节，通知限制的应该是此类银行理财的高收益博取方式，规范银行理财资金池的运作，独立核算。

另外，限制银行内部自营和理财，以及理财与理财之间的债券交易，料将也影响到季末年末时点的理财回表交易，在做大存款的需求下，此前银行理财通过自营渠道暂时回表的交易也较多。

不过，通知的规定也不无漏洞，交易员们表示，通过跨行间自营账户和理财账户之前的交易，或者找一家第三方来过券，也能达到之间的代持效果。

当然，影响应然不小，“（跨行或过券）网下协议的风险比较大，没人愿意长期这么干的。”前述交易员表示。

中国央行2013年第一季度货币政策执行报告在其所附专栏文章中表示，对于占据银行理财产品半壁江山的资金池理财，应当做到收益与风险相匹配，建立健全“防火墙”，避免表外业务风险的跨市场、交叉性传染。 （完）

(发稿 上海中文部 审校 屈桂娟)

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