中铝秘鲁铜矿恢复部分生产 此前因污染环境停工一周

中国1-3月房地产开发投资同比增9.1% 新开工面积增11.6%--统计局
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布，1-3月全国房地产开发投资同比增长9.1%，增速比1-2月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长11.6%，增速提高1.2个百分点。
路透利马4月4日 -据公司发言人称，中铝矿业3668.HK在秘鲁Toromochod的新铜矿周五恢复了部分生产，此前该铜矿因当地政府称其污染环境，按指示停工了一周。
智利环保当局OEFA上周五要求中铝Toromocho铜矿停止向附近的两处湖泊排放污水，铜矿因此停工。
中铝在秘鲁的公司事务主管Alvaro Barrenechea称，政府允许公司重启Toromocho铜矿的部分生产活动。
一旦今年稍后恢复全部产能，Toromocho铜矿年产量预计为30万吨。该铜矿有可能将秘鲁的年度铜产量提高25%至160万吨。
秘鲁是全球第三大铜出口国。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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