中国石化行业今年价格利润料双增长 建议差别征特别收益金--协会

* 预计石化行业2012年实现利润总额约7,500亿元,同比降6%--报告

* 2013年行业价格利润将双增长,原油产量预计同比增1.5%至约2.1亿吨

* 今年原油表观消费量预计约5.02亿吨,同比增长5.3%

* 预计2013年全行业价格总水平涨幅约4.3%

* 建议差别化征收石油特别收益金

路透上海1月11日 - 中国石油和化学工业联合会周四发布报告称,石化行业2012年整体效益降幅较大,但目前行业经济运行已经显现企稳回升态势,预计今年产品价格和利润会实现双增长.报告同时建议加快油气行业市场化改革,其中包括差别化征收石油特别收益金等.

刊登在协会网站的报告称,去年1-10月,全行业利润总额6,204.1亿元人民币,同比降8.2%;其中化学工业利润总额同比降幅12.3%,石油天然气开采业利润出现2010年以来的首次下降,降幅3.1%;炼油业亏损182.1亿元,已连续15个月累计亏损.

报告预计2012年行业实现利润总额约7,500亿元,同比下降6%.

中国证券报周五报导进一步指出,联合会在提出差别化征收的同时,并具体提出将石油特别收益金起征点从55美元/桶,上调至70美元/桶.

"目前国内开采原油成本上升较快,尤其是一些老油田,因此我们建议按照不同油田类别、不同油田成本,设定不同的特别收益金起征点.根据当前实际情况,建议起征点从55美元/桶上调至70美元/桶."报导引述石化联合会一位负责人表示.

报告同时表示,石化行业还存在着产能过剩矛盾突出、产能过剩矛盾突出以及安全环保压力增大等问题.

石油特别收益金,是指国家对石油开采企业销售国产原油因价格超过一定水平所获得的超额收入按比例征收的收益金.最新的起征点规定为2011年11月1日起实施的55美元/桶.

财政部2012年3月末下发通知,从申报缴纳2012年石油特别收益金开始,征收方式由原"按月计算、按季缴纳"调整为"按月计算、按季申报，按月缴纳".

**2013年行业经济运行预测分析**

报告称,总体判断,2013年中国石油和化工行业经济运行总体将保持平稳,但上半年依然有下行压力,下半年"稳中趋好".

初步测算,2013年石油和化学工业总产值约14.25万亿元,增长16%;全年利润约8,700亿元人民币,增长18%;今年化学工业产值约为8.5万亿元,增幅17.5%.

主要产品产量方面,预计今年原油产量约2.1亿吨,同比增长1.5%;天然气产量约1,145亿立方米,增长9%;原油加工量约4.84亿吨,增幅4.5%;主要化学品产量约4.85亿吨,增长8.2%.

报告认为,2013年行业消费将继续平稳增长,能源和主要大宗化工产品市场需求将有所加快.预计原油表观消费量约5.02亿吨,增长5.3%;天然气表观消费量1,690亿立方米,增长15.5%;成品油表观消费量2.92亿吨,增长6.2%;主要化学品表观消费量约4.6亿吨,增长8%.

在需求加快的同时,市场价格也将稳中有所上升.预计2013年全行业价格总水平涨幅约4.3%.其中,化学工业涨幅约为3.5%.

报告还提出,建议出台促进行业结构调整的配套政策,研究制定页岩气、煤层气、化工新材料、高端专用化学品、生物化工以及现代煤化工等战略性新兴产业领域的配套政策;加大对南海深水油气勘探开发的支持政策,以及在税费等方面给予优惠和扶持,加快重大项目审批进度等.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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