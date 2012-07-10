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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 10日 星期二 10:24 BJT

发改委官员称中国成品油价11日将再次下调

中国国家发改委价格司副司长周望军称，周三(11日)是新一轮调整成品油零售价时点，根据机制符合调价条件，届时将下调成品油价，但未给出调整幅度，这将是两个月内第三次下调油价。发改委3月曾表态今年要择机推出成品油价格改革方案。路透

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