中石油西南油气田已恢复芦山地震影响产量五成

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月22日 - 中国最大油气生产商--中国石油表示，公司旗下的西南油气田公司生产受到雅安市芦山县地震影响后，迅速展开生产自救，目前已恢复地震影响产量50%。
中石油官网消息称，芦山地震发生后，西南油气田公司紧急启动应急预案，关闭位于雅安地区的8口气井，日产气量减少20多万立方米。关井后，公司迅速组织抢险。周六17时50分，莲花山两口井重新开井产气，日产量约12万立方米，随即恢复供气。
西南油气田公司是四川、重庆地区的供气主力，约占川渝两个地区用气量的80%。
四川省雅安市芦山县周六发生7.0级地震，据中央电视台报导，截至周一上午，地震造成遇难者人数增至188人，失踪25人，受伤11,460人。(完)
(发稿 丁琦；审校)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。