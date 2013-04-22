中石油西南油气田已恢复芦山地震影响产量五成

路透北京4月22日 - 中国最大油气生产商--中国石油表示，公司旗下的西南油气田公司生产受到雅安市芦山县地震影响后，迅速展开生产自救，目前已恢复地震影响产量50%。

中石油官网消息称，芦山地震发生后，西南油气田公司紧急启动应急预案，关闭位于雅安地区的8口气井，日产气量减少20多万立方米。关井后，公司迅速组织抢险。周六17时50分，莲花山两口井重新开井产气，日产量约12万立方米，随即恢复供气。

西南油气田公司是四川、重庆地区的供气主力，约占川渝两个地区用气量的80%。

四川省雅安市芦山县周六发生7.0级地震，据中央电视台报导，截至周一上午，地震造成遇难者人数增至188人，失踪25人，受伤11,460人。(完)

(发稿 丁琦；审校)

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