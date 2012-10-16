中石油西气东输三线工程开工

沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整
路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京10月16日电---新华社周二报导称,中国石油天然气集团公司"西气东输"三线工程今日在北京、新疆、福建同时开工,将经过国内10个省区,年供应天然气300亿立方米.
西气东输三线工程投资规模超千亿元人民币,是中国首次将全民资本和民间资本按照同等条件、同等待遇、同时引入的国家重点工程项目.
西气东输三线是国家能源重大骨干管网工程,其中干线西起新疆霍尔果斯口岸,东至福建省福州市,全长5,000多公里,设计输气量每年300亿立方米,气源来自中亚国家,预计2015年全线投产.
中石油集团是中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。
路透北京2月24日 - 两位消息人士周五透露，中国证券业协会拟修改证券公司非公开发行公司债券项目承接负面清单指引，增加对房地产公司的负面清单限定和对钢铁、煤炭等过剩产能的限制，明确发行人子公司属于负面清单范畴的判断标准。