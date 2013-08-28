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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 28日 星期三 14:28 BJT

中国国内成品油涨价预期骤然升温

国际原油期货价格近两日连续大涨，因西方国家可能对叙利亚发动军事攻击，让人担心这项干预行动可能导致中东情势更为不稳，也让本周五即将迎来的中国国内成品油调价时点备受关注，分析机构纷纷上调此次成品油价涨幅预估。图为北京高速路旁的一家加油站。路透
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