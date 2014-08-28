中石油中期净利符合预期 将推进销售板块改革及页岩气开发

路透香港8月28日 - 按市值计全球第四大油气企业--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)上半年净利增长符合市场预期，主要得益于上游业务成本控制以及价格改革使得炼油和进口天然气业务减亏。

中石油副董事长兼总裁汪东进周四在记者会上称，公司将推进内部改革、销售板块的混合所有制改革以及抓紧页岩气的开发，以提升整体经营效益。

“销售板块混合所有制改革也是中石油的改革方向之一，但会分两步走，第一步先选新疆地区为试点，第二步是整个销售系统业务上，但步伐没有中石化那么大。”他称。

其主要竞争对手中国石化(0386.HK)(600028.SS)计划于9月底前落实为旗下销售公司引资，出售最多30%的股权。中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、新奥能源(2688.HK)已经证实参与第二轮竞投。

汪东进称，中石油销售板块的改革，总体思路是通过销售业务的合资合作，构建信息网络的高端服务平台。

他又提及，现时中石油在页岩气开发上较中石化晚了一年半，因公司专注于常规资源的开发，但中石油今年开始加大对页岩气的投入，计划投资70亿元人民币，今明两年打154口井，预计2015年将建成26亿立方米的产能，较原计划15亿立方米超额完成。

“相信未来几年，中石油的页岩气发展步伐能逐步赶上中石化。”他说。

他并指出，目前的页岩气单井工作成本在5,500万元左右，要实施规模化生产，将力争把单井工作成本控制在5,000万元。

至于出售持有西气东输一、二线的东部天然气管道公司一事，汪东进称，目前仍在进行相关的资产评估和内部与国家部委审批工作，且相关工作比起销售板块改革还要复杂，一旦具备条件将立即实施。

稍早中石油公布，按照国际会计准则，2014年1-6月净利为681.24亿元人民币，上年同期则为655.22亿元；汤森路透综合六名分析师预测中位值为674.47亿元。

期内油气当量产量按年增长2.5%，至7.15亿桶；平均实现原油价100.14美元/桶，同比下降0.35%。但在天然气等产品价量齐升的带动下，勘探与开发板块的营业额仍增长3.6%，加上成本得到有效控制，经营利润增长3.5%。上半年的油气操作成本为12.97美元/桶，同比上升5.5%。

虽然国内成品油市场受供大于求的困扰，但中石油合理控制加工负荷，期内炼油与化工板块减亏124亿元，经营亏损约34亿元，其中炼油业务扭亏为盈，实现43.55亿元利润。

受惠于国内天然气价上调，进口天然气业务亏损203.60亿元，减亏31.62亿元；天然气与管道板块的经营利润40.83亿元，同比下降81%。

业绩公布前，中石油H股收跌2.84%，报10.96港元；A股则收升0.25%，报7.93元人民币。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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