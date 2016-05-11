国际油价支撑中国成品油两连涨 调价幅度偏小料对CPI扰动不大（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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路透北京5月11日 - 中国国内成品油今年年内连续第二次上调，不过调价幅度偏小.分析师指出，成品油单次调价对于物价的直观影响较微弱，但需注意的是，上月末成品油调价处于月底，与本轮调价的影响形成合力，这将放大对物价运行的扰动力。
中国国家发改委周三宣布，自5月12日零时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高120元人民币和115元。这是油价年内第三次调整。最近一次调整是4月27日，国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。
中宇资讯分析师张永浩称，因成品油价格继续上升，成品油零售价格中包含的税负部分也将继续下降，这将给成品油消费税调整预留更大空间。
“据中宇资讯结合当前零售价格水平以及调价幅度测算，本轮调价国内汽柴油涨幅均值为1.73%，或将直接影响本月CPI指数接近0.0087个百分点。”他称。
他并指出，虽然成品油价格上涨一定助推CPI，但食用农产品价格及流通环节生产资料价格显示均处于下行通道，本月CPI运行环比变化将并不显着。
而与此同时，因成品油价格继续上升，成品油零售价格中包含的税负部分也将继续下降，中宇资讯监测数据显示，本轮调价兑现后，国内代表区域汽油税负比重将由47.55%下降至47.03%。
税负比重是未来成品油消费税调整的一项重要参考，成品油连续上涨意味着税负占比的不断下降，这将给成品油消费税调整预留更大空间。
不过，国际油市逐渐回暖虽然已是不争的事实，但中宇资讯认为，供应过剩及美联储加息预期等利空因素影响下，国际油价后期回暖步伐较慢，或长期盘整为主。
发改委并称，正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。（完）
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(发稿 宿泱韫/李文科; 审校 曾祥进)
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