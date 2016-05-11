国际油价支撑中国成品油两连涨 调价幅度偏小料对CPI扰动不大（更新版）

2012年3月23日，安徽合肥一家加油站，一名工作人员在给一辆摩托车加油。 REUTERS/Stringer

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路透北京5月11日 - 中国国内成品油今年年内连续第二次上调，不过调价幅度偏小.分析师指出，成品油单次调价对于物价的直观影响较微弱，但需注意的是，上月末成品油调价处于月底，与本轮调价的影响形成合力，这将放大对物价运行的扰动力。

中国国家发改委周三宣布，自5月12日零时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高120元人民币和115元。这是油价年内第三次调整。最近一次调整是4月27日，国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。

中宇资讯分析师张永浩称，因成品油价格继续上升，成品油零售价格中包含的税负部分也将继续下降，这将给成品油消费税调整预留更大空间。

“据中宇资讯结合当前零售价格水平以及调价幅度测算，本轮调价国内汽柴油涨幅均值为1.73%，或将直接影响本月CPI指数接近0.0087个百分点。”他称。

他并指出，虽然成品油价格上涨一定助推CPI，但食用农产品价格及流通环节生产资料价格显示均处于下行通道，本月CPI运行环比变化将并不显着。

而与此同时，因成品油价格继续上升，成品油零售价格中包含的税负部分也将继续下降，中宇资讯监测数据显示，本轮调价兑现后，国内代表区域汽油税负比重将由47.55%下降至47.03%。

税负比重是未来成品油消费税调整的一项重要参考，成品油连续上涨意味着税负占比的不断下降，这将给成品油消费税调整预留更大空间。

不过，国际油市逐渐回暖虽然已是不争的事实，但中宇资讯认为，供应过剩及美联储加息预期等利空因素影响下，国际油价后期回暖步伐较慢，或长期盘整为主。

发改委并称，正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。（完）

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