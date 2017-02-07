焦点：中国石油同意来自哈萨克斯坦的管道原油提高价格

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透莫斯科2月6日 - 石油企业和哈萨克斯坦能源部向路透表示，哈萨克斯坦石油生产商和中国石油天然气股份有限公司（简称中国石油）同意提高经由阿塔苏-阿拉山口(Atasu-Alashankou)管道输往中国的库姆科尔(Kumkol)原油价格。
消息人士说，按阿拉山口目的地交货(DAP)价格计算，2017年1月库姆科尔石油对指标布兰特原油的贴水从每桶6.7降至5.83美元。这将导致出口增加。
基于公式的库姆科尔原油阿拉山口DAP价格上次下跌是在2009年10月，当时导致从哈萨克斯坦出口到中国的石油减少。
以前油价高企时，卖家和买家都对贴水程度感到满意，但在国际油价大跌后，哈萨克斯坦石油生产商表示，原来的贴水导致价格过低，并减少了对中国的出口，把石油输入获利更高的管线。
经过漫长的谈判后，中国石油同意调整贴水。业内消息人士称，该公司通知了供应商价格变动，但合同还在谈。
哈萨克斯坦一家石油公司的消息人士说，贴水已经确定，“将进行追溯性调整，但还未签约，(因为)中国在过春节。”
中国石油未予置评。
哈萨克斯坦至中国的输油管线每年能输送2,000万吨石油，这些石油供应来自哈萨克斯坦的石油公司和俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)。
中国石油天然气集团公司旗下子公司--中国石油是这些石油的唯一中国买家。
消息人士对路透表示，若哈萨克斯坦的原油供应商能得到更优价格，将刺激该国对中国的出口。
“哈萨克斯坦对中国的石油出口将随着今年贴水的下降成比例增长，贴水越小出口就越多，”哈萨克斯坦政府一位消息人士说。该人士并补充说，进一步降低贴水的谈判可能继续进行。
交易商表示，俄油适用的贴水率与哈萨克斯坦企业相同。根据与中国签订的政府间协议，俄油经由哈萨克斯坦将石油卖给中国石油。
俄油与哈萨克斯坦及中国政府在2016年达成一致，从2017年开始增加对中国的石油输送。公司计划七年内输送7,000万吨石油。
自2017年1月开始，从这条路径输送的俄罗斯石油增至每年1,000万吨。今年1月俄油经此路线供油增至85万吨，12月时为58.8万吨。
目前到中国的输油费率仍为每吨9.8美元，但如果俄罗斯原油供应量若超过每年700万吨，费用可能提高。
消息人士称费率提高后为每吨15美元，不过路透无法证实这一消息。哈萨克斯坦输油管线巨头KazTransOil表示，输油费率尚未谈妥。(完)
(编译 汪红英/杜明霞/郑茵 审校 张涛/张荻)
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