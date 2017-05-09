中油工程联合中标尼日利亚天然气管道工程 分标额9.5亿美元

路透上海5月9日 - 中国大型基建公司--中国石油集团工程股份有限公司(600339.SS)周一晚间公告称，其子公司中国石油管道局工程有限公司参与的联合体，中标尼日利亚一天然气管道工程项目，中油工程占项目建设部分八成份额，预计约9.49亿美元。

公告称，中石油管道局工程公司与Brentex Petroleum Services Limited组成的联合体，取得了尼日利亚国家石油公司（NNPC）Ajaokuta—Kaduna—Kano天然气管道工程Kaduna—Kano段的总承包合同，包括221公里的40英寸管道、两座站场和七座阀室及其附属设施。联合体将负责该场段的设计、采购、施工、运行和培训等工作。

中油工程称，本次业主授标的金额，约占公司2016年营业收入的12.93%，项目将对公司未来的营业收入和利润总额产生一定的影响。该项目的实施有利于公司在尼日利亚油气储运工程建设业务的进一步巩固和拓展，但不影响公司的独立性，公司主要业务不会因该项目而与相关方形成依赖。

NNPC公司是上下游一体化的国家石油公司，成立于1977年，由原尼日利亚石油公司与石油资源部合并而成，总经理由政府直接指定。主营业务包括：油气勘探与开发、炼油、石油化工产品生产，以及尼日利亚国内原油及其衍生物的运输、销售和天然气处理等。

中油工程周一收报8.21元，过去一个月累计上涨11.9%。（完）