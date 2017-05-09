中油工程联合中标尼日利亚天然气管道工程 分标额9.5亿美元

人民币大幅收贬创月内最低 收盘前遭维稳缩减跌幅
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透上海5月9日 - 中国大型基建公司--中国石油集团工程股份有限公司(600339.SS)周一晚间公告称，其子公司中国石油管道局工程有限公司参与的联合体，中标尼日利亚一天然气管道工程项目，中油工程占项目建设部分八成份额，预计约9.49亿美元。
公告称，中石油管道局工程公司与Brentex Petroleum Services Limited组成的联合体，取得了尼日利亚国家石油公司（NNPC）Ajaokuta—Kaduna—Kano天然气管道工程Kaduna—Kano段的总承包合同，包括221公里的40英寸管道、两座站场和七座阀室及其附属设施。联合体将负责该场段的设计、采购、施工、运行和培训等工作。
中油工程称，本次业主授标的金额，约占公司2016年营业收入的12.93%，项目将对公司未来的营业收入和利润总额产生一定的影响。该项目的实施有利于公司在尼日利亚油气储运工程建设业务的进一步巩固和拓展，但不影响公司的独立性，公司主要业务不会因该项目而与相关方形成依赖。
NNPC公司是上下游一体化的国家石油公司，成立于1977年，由原尼日利亚石油公司与石油资源部合并而成，总经理由政府直接指定。主营业务包括：油气勘探与开发、炼油、石油化工产品生产，以及尼日利亚国内原油及其衍生物的运输、销售和天然气处理等。
中油工程周一收报8.21元，过去一个月累计上涨11.9%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)