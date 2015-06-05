特写：中国宠物风潮孕育巨大商机

路透香港/上海6月4日 （郭经伟/Adam Jourdan） - 中国有数以百万计人饲养宠物，在上海一家银行工作的陈伊菲是其中一员，她在爱犬Cookie身上每月要花掉月薪的五分之一左右。这正在推动中国宠物护理行业成为全球成长最快的行业之一。

陈伊菲每周带Cookie去宠物美容店洗一次澡，给它喂食进口狗粮，每月大约花费2,000元（320美元）。26岁的陈伊菲说：“我什么都想要给他最好的。他就想我们的小孩一样。”陈伊菲目前单身，与父母同住。

在改革开放以前的毛泽东时代，中国禁止城市居民养狗。如今，养宠物在中国已经成为生活富裕的象征。咨询公司Euromonitor预测，到2019年，中国宠物护理市场将增长逾50%，规模达到158亿元（26亿美元），增速将超过全球最大的宠物护理市场美国。今年美国宠物护理市场预计仅增长逾4%至606亿美元。

Euromonitor数据显示，犬类到目前为止依然是最受欢迎的宠物。随着可支配收入增长，养宠物对更多的中国人、特别是发达地区的城市居民而言成为可负担得起的奢侈行为，预计狗粮销售额到2019年会增长近两倍，达到7.6亿美元。

Euromonitor称，城市生活孤独，压力大，也是引发宠物热的原因之一。该公司表示，去年中国养狗的家庭大约有3,000万户，占全国家庭总数的接近7%。

玛氏（Mars）公共事务全球负责人Matthias Berninger称，中国宠物食品市场有充足的增长空间。

“中国宠物食品市场渗透率非常低，”他对路透说。

“随着宠物主人放弃用米肉喂养爱犬，改用适当的宠物食品，宠物食品需求十分巨大，”广州市牧迪贸易有限公司销售经理陈秀强（音，ChenXiuqiang）对路透说。

除了使用品牌宠物食品以外，更多的中国人还花大价钱饲养藏獒等纯种犬，并且让宠物们享受他们认为值得的服务，还给宠物们准备了各种各样的配饰。

“在像上海这样的大城市，许多人都感到孤独，他们把宠物当成家人，”宠物美容师赵欢欢（音，Zhao Huanhuan）说。

奢侈品零售商也正在从中受益。美国企业Chrome Bones称，他们一个月的销售额最多增长40%。该公司去年9月在上海开了在华的首家专卖店。

该品牌专卖品包括镶有施华洛世奇水晶、售价约260美元的宠物项圈，起售价3,800美元的蛇皮宠物笼，以及漆皮宠物床和宠物餐具等。

“前景非常好，”店主陈吟风（音，Chen Yinfeng）说。

宠物护理也已经成为了一大产业。在上海外滩附近经营着宝乐堡宠物店的Cole Zhang提供法拉利或玛莎拉蒂接送来为宠物做护理的客户。他称这项服务一公里收费高达500元，通常都被预定一空。

“平均来算的话，我们每天会接待十几个客人，周末更多一些，总的要超过100位客人。周末一般都要加班。比如上周六，我们一直营业到凌晨两点。来我们这里的客人，据我的观察，对他们的宠物都非常好，也非常愿意花钱在宠物身上。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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