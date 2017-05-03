中菲领导人通电话讨论朝鲜半岛局势

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心

路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。