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时事要闻 | 2017年 5月 3日 星期三 17:57 BJT

中菲领导人通电话讨论朝鲜半岛局势

路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。

报道并未提供进一步细节。(完)

(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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