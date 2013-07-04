中国国家发改委调查药企 葛兰素史克在列

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透上海7月4日 - 中国《证券日报》报道称，中国国家发改委开始对60家药企开展药品成本调查，其中包括葛兰素史克（GSK）(GSK.L)以及中国10家上市药企等。
报纸引述未具名消息人士的话称，外国药企进口药在中国售价与在国外的售价悬殊，或将成为重点调查对象。
路透向发改委询问细节，未获得回复。记者未能联系到葛兰素史克公司人士置评。
此外，发改委还在对五大进口乳企进行反垄断调查。作为回应，雀巢NESN.VX 和达能(DANO.PA)周三表示下调在中国的婴儿配方奶粉价格。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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