中国官媒称更多中外药企或面临反腐调查

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京7月24日(记者 Michael Martina) - 新华社报道暗示，可能会有更多中外制药企业很快卷入腐败调查。此前，中国警方指控英国制药企业葛兰素史克(GSK.L)旗下在华企业部分高管涉嫌行贿活动。
新华社周三表示，政府正努力处理医药行业表现“猖獗”的不当行为，其中包括腐败行为。
新华社称，福建漳州全市73家医院的千名医护人员被发现收受回扣，凸显中国医药行业深重的腐败问题。但报道没有提供细节。
新华社发表的英文评论文章称：“如果未来几天有更多国内外医药企业和医院受到调查，这不会令人感到意外。”
“大型国际企业应该承担其应尽的责任，告别不当行为，为国内医药企业树立良好榜样，并敲响警钟。”
该评论并非官方声明，却是外界借以观察政府部门想法的窗口。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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