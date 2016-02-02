中国发改委查处别嘌醇片垄断协议案 五家药企被罚近400万元

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Adam Jourdan

路透上海2月2日 - 中国发改委称，近日对重庆青阳、重庆大同、江苏世贸天阶、上海信谊联合、商丘华杰等五家公司达成并实施别嘌醇片垄断协议案依法作出处罚，合计罚款399.54万元。

发改委称，2014年4月至2015年9月上述五家企业先后四次召开会议，达成并实施垄断协议。

别嘌醇片是治疗因尿酸过高引起的高尿酸血症、痛风的常用药物。别嘌醇制剂属于国家基本医疗保险药品目录中的甲类药品，别嘌醇片还列入了国家基本药物目录和国家低价药目录，价格低廉，在临床上广泛使用。

“（这些企业）达成并实施统一上涨别嘌醇片价格、分割销售市场的垄断协议，违反了《反垄断法》第十三条的规定，严重排除、限制了别嘌醇片市场的竞争，对2014年4月以来别嘌醇片价格上涨具有重要推动作用，增加了广大高尿酸血症和痛风患者的药费负担，损害了消费者利益，”发改委称。

路透未能立即联络到上述五家企业就此发表评论。

上海信谊联合是上海医药 的子公司。上海医药对路透表示，公司尊重发改委的决定，但称药品价格上涨是因供应紧张导致原材料成本急剧上升造成的，而非医药企业之间的非法协调。

“我们不可能不生产，本着对病患负责我们还是继续生产，没有说要去损害消费者，或排除竞争，”上海医药发言人刘峰在电话中对路透表示。(完)