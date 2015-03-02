中国发布药品采购新规 降低药价预防腐败

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京2月28日 - 中国周六表示，将实施包括集中采购政策在内的药品流通改革，旨在降低价格、减少腐败。
国务院在《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（以下简称《意见》）中表示，鼓励医院与药品生产企业直接结算药品货款、药品生产企业与配送企业结算配送费用，进一步减少中间环节。
《意见》要求加强药品配送管理，重点保障偏远、交通不便地区的药品供应配送。
《意见》要求推进集中和标准化采购，以清除腐败、降低药价。
中国药品流通环节分散，致市场效率低下。高药价催生了药品灰色市场，并导致医患关系紧张。
中国政府已经表示计划投资农村医疗，改善边远地区医疗状况。
批评人士称，医药行业中的行贿和其他形式的腐败猖獗，医护人员工资偏低更加助长腐败行为。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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