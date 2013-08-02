西方药企担心中国市场短期会有“动荡”

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路透伦敦/巴黎8月1日 - 西方药企在华遭调查事件进一步升级，沈阳市工商行政管理局本月29日曾造访法国赛诺菲 沈阳办事处。

礼来制药 称，沈阳市工商行政管理局曾造访该公司沈阳办事处，属于今年早些时候开始的例行检查的一部分。与此同时，阿斯利康(AstraZeneca) 执行长警告称中国医药行业短期内将出现“动荡”。阿斯利康在上海的一名销售代表曾被带走接受讯问。

上述最新情况表明中国医药行业的一系列针对价格垄断和贿赂的调查，可能在该市场产生广泛的影响。

阿斯利康执行长索里奥特(Pascal Soriot)周四对路透称：“短期内，(中国医药市场)将会有些波动，因为该问题将造成混乱。该行业可能出现更激烈的价格调整。”

“不过，即便发生这种情况，从中长期看中国(医药市场)属于日益增长的市场，我对此深信不疑，”他说道，并强调称阿斯利康没有削减在中国市场投资的计划。

葛兰素史克涉嫌向旅行社等机构转移30亿元人民币，以便向医生和官员行贿。该公司四名中国高管已被警方拘留，还有至少18名相关人员接受讯问。

此外，中国国家发改委正在对60家中外资制药企业的定价进行调查。

赛诺菲执行长Chris Viehbacher周四对记者称：“我们并不真正清楚中国工商部门造访的目的，我们正在配合他们的工作。”(完)