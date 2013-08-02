西方药企担心中国市场短期会有“动荡”

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* 本文由路透中文网编译提供
路透伦敦/巴黎8月1日 - 西方药企在华遭调查事件进一步升级，沈阳市工商行政管理局本月29日曾造访法国赛诺菲 沈阳办事处。
礼来制药 称，沈阳市工商行政管理局曾造访该公司沈阳办事处，属于今年早些时候开始的例行检查的一部分。与此同时，阿斯利康(AstraZeneca) 执行长警告称中国医药行业短期内将出现“动荡”。阿斯利康在上海的一名销售代表曾被带走接受讯问。
上述最新情况表明中国医药行业的一系列针对价格垄断和贿赂的调查，可能在该市场产生广泛的影响。
阿斯利康执行长索里奥特(Pascal Soriot)周四对路透称：“短期内，(中国医药市场)将会有些波动，因为该问题将造成混乱。该行业可能出现更激烈的价格调整。”
“不过，即便发生这种情况，从中长期看中国(医药市场)属于日益增长的市场，我对此深信不疑，”他说道，并强调称阿斯利康没有削减在中国市场投资的计划。
葛兰素史克涉嫌向旅行社等机构转移30亿元人民币，以便向医生和官员行贿。该公司四名中国高管已被警方拘留，还有至少18名相关人员接受讯问。
此外，中国国家发改委正在对60家中外资制药企业的定价进行调查。
赛诺菲执行长Chris Viehbacher周四对记者称：“我们并不真正清楚中国工商部门造访的目的，我们正在配合他们的工作。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)