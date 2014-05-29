中国部分医药公司成长属性渐褪色 价值料下移--瑞银

路透北京5月29日 - 大型券商瑞银证券中国医药行业分析师季序我周四表示，中国部分缺乏新产品、老产品进入成熟期的医药公司，增速天花板将逐渐显现，成长属性逐渐褪去，一旦不再成为资金“抱团取暖”的标的，其价值将出现下移。

季序我指出，当前医药行业大环境实际上和2012年以前在两个方面发生了缓慢、但是明确的变化。医药行业大环境的变化将使行业游戏规则发生变化，过去的赢家未必是未来5年的赢家。医保收支平衡、招标价格压力问题仍将是影响行业的最重要因素。

“很有可能有些公司估值到了历史最低点是有道理的，道理就是它的成长属性正在褪色。”季序我称。

季序我并称，由于医保筹资的增速在下滑，导致医保支出的增速下滑，医保支出下滑使得整个行业的收入和增速均在下滑，虽然总体来看行业还是增长的。数据表明，医药行业一季度增速从历史上来看是比较平庸的季度。医药板块整体收入增长11%，利润增长9%。单季度收入增速基本上是近几年来最低，利润增速也处在较低的水平。

季序我指出，由于整个宏观经济不景气和市场对经济的担忧较大，A股整体的估值水平仍是下滑的。虽然目前医药行业相对于大盘的溢价率仍处在较高的水平且基本上状态平稳，但考虑到医药板块本身的增速也出现了一定的下滑，因此需要关注当前的溢价率是否能够长期存在。

季序我预计，由于现在药品价格压力依然较大，基本上今年后几个季度保持目前的一个增速将会是常态。部分新技术、新业态的出现，并加快与资本的结合。其未来天花板极高，目前相关公司体量极小，会是板块未来最大的变数，这些领域将成为牛股发源地。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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