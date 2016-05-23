中国药价谈判最高降幅达67% 药企着眼于薄利多销

路透上海/伦敦5月20日 - 中国国家卫生和计划生育委员会(卫计委)周五公布药品价格谈判结果，部分药品价格最高降幅达67%。药品价格谈判主要是为了降低中国国内患者的医料负担。

谈判中作为降低药价的交换条件，药企预计可在注重节省成本的中国医保系统中大大增加药品销量。

英国的葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)表示，预计价格下降可刺激销量大幅提高。继2014年曝出贿赂丑闻、接到创纪录罚单后，该公司在中国的销售一直难以恢复。

此番降价后，葛兰素史克治疗肝炎的药物将被纳入中国的医保报销范围之内。

“我们感到骄傲，经过中国政府将创新药加入报销范围的努力，Viread已被纳入其中，”葛兰素史克的中国负责人季海威(Herve Gisserot)称。

“这代表着一个决定性的时刻，中国政府努力以可承受的价格提供高质量的创新药品。”

德意志银行分析师Jack Hu称，Celgene(CELG.O)旗下的Revlimid和罗氏(ROG.S)旗下的Tarceva等癌症药物退出了价格谈判，这表明尽管销量增长前景诱人，但药价降幅可能过大。

医料负担居高不下是中国的焦点话题，国家医保覆盖水平低意味着病患及其家属往往要耗尽存款来购买治疗慢性病的药物。(完)