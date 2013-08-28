中国先声药业称已同意私有化计划

李克强称要严防金融风险及腐败 严查“小金库”等财政资金违法行为
路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。
路透8月28日 - 中国先声药业SCR.N称，已经同意由创始人兼董事长任晋生组成的财团进行私有化，交易价值4.954亿美元。
该公司称每份美国存托股份(ADS)将获得9.66美元，比周二在纽约证交所收盘价高约3%。
该财团已经拥有先声药业约78%的股份，此前在3月11日的出价为每份美国存托股份9.56美元。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。
路透4月9日 - 金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。