中国先声药业称已同意私有化计划

路透8月28日 - 中国先声药业SCR.N称，已经同意由创始人兼董事长任晋生组成的财团进行私有化，交易价值4.954亿美元。

该公司称每份美国存托股份(ADS)将获得9.66美元，比周二在纽约证交所收盘价高约3%。

该财团已经拥有先声药业约78%的股份，此前在3月11日的出价为每份美国存托股份9.56美元。(完)