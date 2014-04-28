《人民日报》刊比尔·盖茨文章 呼吁中国企业家多帮穷人

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月28日 - 《人民日报》周一刊登微软 创始人比尔·盖茨文章，呼吁中国商界为改善贫困人口生活作出更大努力。

比尔·盖茨在文章中称：“中国有很多成功的企业家和商界人士，我希望更多的有识之士将其才能用于改善中国以及世界贫困人口的生活，为他们寻求解决方案。”

他表示：“为穷人投资，需要社会各界的参与。”

中国慈善事业仍有待发展，一些中国富人担心慷慨解囊会引发外界对其财富的过多关注。慈善援助基金会（Charities Aid Foundation）编纂的“世界援助指数”显示，中国在各国中排名靠后，该指数衡量各国民众捐款给慈善事业、充当志愿者或帮助陌生人的情况。

几天前，中国互联网企业阿里巴巴的创始人马云和蔡崇信宣布将捐资成立慈善信托基金，该基金将侧重于环境和健康领域，其估值可能达30亿美元，成为亚洲最大的慈善基金之一。

比尔·盖茨文章说：“我相信，为穷人投资所获得的回报，和在商业领域取得的成功一样精彩，甚至更有意义！”

据世界银行数据，2012年中国人均收入为6,091美元。但中国经济迅猛增长的同时，城乡贫富差距扩大，许多农村地区人口的年收入不足1,000美元，且难以享受到充分的医疗保障。（完）